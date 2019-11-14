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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
14.11.2019 - 19:31, Son Güncelleme:

Hannover 96'nın yeni teknik direktörü Kenan Koçak!

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Hannover 96'nın yeni teknik direktörü Kenan Koçak!

Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96, teknik direktörlüğe 38 yaşındaki Türk teknik adam Kenan Koçak'ın getirildiğini duyurdu.

Sandhausen ile Ekim 2018'de yollarını ayıran Kenan Koçak takımdan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmyı değil; Avrupa'nın üst düzey antrenörleriyle bir araya gelerek kendini geliştirme yolunu seçti.

Türk teknik adam bu sezon Bundesliga'da 15. sırada yer alan Hannover 96'yı çalıştıracak. Hannover 13 maçta 14 puan toplayabildi.

Anlaşma sonrası konuşan Koçak Hannover'de teknik direktörlük görevini üstlenmenin son derece heyecan verici olduğunu söyledi.

Hannover direktörü Jan Schlaudraff ise Kenan Koçak'tan övgüyle bahsederken takıma iddialı bir teknik adamı kazandıklarını ifade etti.

GUARDIOLA'NIN YANINDA STAJ YAPMIŞTI

Almanya'da antrenörlük eğitimini Tedesco ve Nagelsmann'la birlikte alan Koçak, İngiltere'deydi. Burada Manchester City'yi ziyaret eden genç antrenör yaklaşık 3 hafta boyunca Pep Guardiola'nın yanında staj yapma imkanı buldu. Guardiola'nın idman metodlarını inceleyen Koçak ayrıca iletişim becerisi ve oyuncu ilişkisi üzerine de önemli gözlemler yapma şansı buldu. Kenan Koçak ayrıca PSG'de Tuchel'in yanında 1 hafta, Barcelona La Masia'da da 10 gün boyunca incelemelerde bulunmuştu.

 

 

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