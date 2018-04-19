Hannover 96-Bayern Münih maçı şifresiz!
Spor Arena canlı yayınlarına devam ediyor… Cumartesi günü Almanya şampiyonu Bayern Münih’in, Hannover 96 ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma hurriyet.com.tr ve Spor Arena'dan naklen yayınlanacak.
hurriyet.com.tr ve Spor Arena'dan dev hamle...
Şampiyon Bayern Münih'in bu hafta Bundesliga’da oynayacağı Hannover 96 sınavını, HD kalitesinde ve şifresiz seyretmek için tek adres var...
BU MAÇ DA KAÇMAZ...
Geçen haftalarda hurriyet.com.tr ve Spor Arena, Bundesliga'daki büyük çekişmelere sahne olan maçları naklen yayınlamıştı...
Bu hafta da Bayern Münih'in Bundesliga'da cumartesi saat 16.30'da deplasmanda Hannover 96 ile oynayacağı karşılaşma hurriyet.com.tr ve Spor Arena'dan HD kalitesinde naklen yayınlanacak.
CEM YILMAZ ANLATACAK
Bundesliga’nın 31. haftasındaki önemli maç saat 16.30'dan itibaren sadece ve sadece hurriyet.com.tr ve Spor Arena'da olacak... Mücadeleyi Cem Yılmaz anlatacak...
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