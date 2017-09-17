Hannover 48 yıl sonra liderlik koltuğunda

HAFTANIN açılış maçında Hamburg’u konuk eden Hannover, ikinci yarıda üç puanı kaptı. 50’de Harnik ve 82. dakikada Bebou'nun golleriyle sahadan 2-0 galip ayrılan Hannover, dördüncü haftanın sonunda 10 puana ulaştı. Hannover, böylece Bayern Münih, Schalke, Wolfsburg ve Leverkusen gibi güçlü rakiplerini geride bıraktı. En son 48 yıl önce Bundesliga’da liderlik koltuğuna oturan Hannover, maç fazlasıyla zirvenin sahibi oldu. Stuttgart da sahasında Wolfsburg’a karşı üç puanı 42. dakikada Akolo'nun golüyle buldu. Böylece bu sezon sahasında oynadığı ikinci maçını da kazanmış oldu.

HOFFENHEIM’IN ACISINI MAINZ’DAN ÇIKARDI

Bayern Münih ise geçen hafta aldığı Hoffenheim yenilgisinin yaralarını Mainz'ı 4-0 yenerek sardı. Augsburg, sezonun ikinci galibiyetini Frankfurt’u deplasmanda 2-1 yenerek aldı. Augsburg puanını 7’ye çıkardı. Frankfurt ise beklenmedik yenilgi sonrası dört puanda kaldı. RB Leipzig ile M’gladbach arasında oynanan maç, karşılıklı atılan gollerle 2-2 berabere sona erdi. Deplasmanda kazanan bir diğer takım ise Schalke oldu. Werder Bremen deplasmanından üç puanı 2-1’lik skorla alan Schalke, puanını dokuza çıkardı. Werder Bremen bir puanda kaldı.