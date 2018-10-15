Hangi maça ÜST, hangi maça MS1 oynamalı? Popüler iddaa...
Haftaya kazançlı başlamanın yolu 'Popüler Bahisler' sayfasından geçiyor, işte günün öne çıkan maçları...
Uluslar Ligi notları
- İspanya'nın konuğu İngiltere, İsviçre ise İzlanda deplasmanında...
- Stoper sıkıntısı çeken Bosna Hersek, son 7 maçını kaybetmedi. (4 galibiyet - 3 beraberlik)
- Belarus'un forveti, Lüksemburg maçında galibiyet golünü atan Anton Saroka olacak.
- Macaristan'ın sol beki ise Brezilyalı Vinicius olacak. 2011 yılından beri Videoton forması giyen Brezilyalı oyuncu, geçtiğimiz yıl Macar pasaportu almıştı, milli forma ile şu ana kadar 6 maça çıktı.
- Yunanistan'ın savunmacıları Torosidis, Papadopoulos ve Stafylidis sakat. Orta ikilide Manolas ile Sokratis'in oynaması bekleniyor.
İşte en popüler 3 bahis!
1) İspanya kazanır, rakip İngiltere - 1,45
2) Bosna Hersek kazanır, rakip Kuzey İrlanda - 1,40
3) İzlanda - İsviçre '2.5 ÜST' - 1,75
Günün en popüler iddaa tercihlerinin tamamını incelemek için buraya tıklayın!
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