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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Voleybol
DHA
31.07.2019 - 10:36, Son Güncelleme:

Hande Baladın: Olimpiyatlara gitmeyi çok istiyoruz

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Hande Baladın: Olimpiyatlara gitmeyi çok istiyoruz

Milli voleybolcu Hande Baladın, Çin'in Ningbo kentinde düzenlenecek 2020 Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri hakkında, "Gruptaki her maç çok önemli ve zor. En küçük bir kayıp bile olimpiyata gidebilme şansını ortadan kaldırıyor. O yüzden en başından beri konsantre olarak ilk üç maçı da en iyi şekilde bitirip olimpiyatlara katılmak istiyoruz" dedi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın genç oyuncularından Hande Baladın, A Millilerin Çin'de oynayacağı 2020 Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri öncesinde Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. 

Olimpiyatlarda mücadele etmeyi çok istediklerini söyleyen Hande Baladın, olimpiyatların önemine vurgu yaparak, "Olimpiyatlara tabi ki de gitmeyi çok istiyoruz. Her sporcunun olmak istediği bir yer orası. Oynayabileceğimiz en yüksek seviyedeki maçları olimpiyatlarda oynuyoruz. Biz de kampın başından beri bu hayalle birlikte çalışıyoruz. Şimdi artık çok yaklaştık ve güzel bir kamp dönemi geçirdik. Oraya gidip elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÇİN MAÇI HEM BİZİM HEM DE ONLAR İÇİN FİNAL NİTELİĞİNDE"
Millilerin de yer aldığı 2020 Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri B Grubu'nda mücadele edecek olan ev sahibi Çin hakkında konuşan Baladın, "Çin, şu anda dünyanın en iyi takımlarından biri. Çok iyi bir kadroya sahipler. Mücadeleci ve hücum gücü yüksek bir takım ancak bizim takımımızın da enerjisi çok yüksek. Genç ve hiçbir zaman pes etmeyen bir takımız. Çin'e karşı önceden kazandığımız ve kaybettiğimiz maçlar oldu. Bu maç hem bizim hem de onlar için bir final maçı gibi gözüküyor. Tabii ki diğer iki maç da çok önemli ama biz kendi oyunumuzu iyi oynarsak ve enerjimizi yüksek tutarsak üstesinden gelebiliriz" açıklamasında bulundu.

"OLİMPİYATLARDA MADALYA KAZANMA HAYALİM VAR"
A Milli Takım formasıyla ulaşmak istediği hedeflerden bahseden 21 yaşındaki smaçör, "Burada hedeflerimden biri A Milli Takım'da kalıcı olabilmek. Fiziğim el verdiği sürece Türk Milli Takımı'nı temsil etmek istiyorum. Bu formayla birlikte her sporcunun olduğu gibi benim de olimpiyat ve Avrupa Şampiyonası gibi önemli turnuvalarda madalyalar kazanma hayallerim var. Şimdi bunun için önümüzde şanslar da var. Umarım bunları en iyi şekilde değerlendiririz" diye konuştu.

"ANKARA'DA OYNAMAMIZ ÇOK İYİ BİR AVANTAJ"
Ankara'da düzenlenecek Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda taraftar desteğinin önemini belirten Baladın, "Ankara'da oynuyor olmamız bizim için çok büyük bir avantaj. Çünkü kendi seyircilerimizin hepsi orada olacak buna eminiz. Taraftarların desteğini arkamızda hissetmek bizi motive ediyor ve daha fazla çaba sarf etmemize yardımcı oluyor. Onların desteğini her zaman hissetmek güzel. Hepsini Ankara'ya bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Baladın, Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'nda Türkiye'nin rakibi olan son Avrupa şampiyonu Sırbistan ile ilgili ise, "Sırbistan da son zamanlarda yükselişe geçen bir takım. Her zaman iyi kadroları var ama sonuçta gruptan iki takım çıkıyor. Biz de bu iki takımdan biri olmak istiyoruz ve maç maç gideceğiz. İlk hedefimiz de gruptan çıkabilmek" dedi.

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