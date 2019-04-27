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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
27.04.2019 - 19:07, Son Güncelleme:

Hamzaoğlu, 1 puandan memnun

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Hamzaoğlu, 1 puandan memnun

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, deplasmanda aldıkları 1 puanın kritik süreçte kötü olmadığını bildirdi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hamzaoğlu, Antalyaspor ile zorlu bir maç oynayacaklarının farkında olduklarını hatırlattı.

Antalyaspor’un bu sezon gösterdiği performansı öven Hamzaoğlu, “Maça çok iyi başlayamadık. Antalyaspor üstünlük kurdu ve bunun neticesinde golü de buldu. İkinci yarı değişiklik yapıp rakibe üstünlük kurmamız gerekiyordu. Durumumuz itibariyle maçlarımızı kazanmak zorundayız. Aldığımız bir puan bizim için önemli durumdadır. İkinci yarıda rakibin kalesine yakın oynadık ve penaltıdan golü de bulduk. Ama bize galibiyeti getirecek pozisyonları üretemedik. Maçı kaybedelirdik de. Buradan aldığımız bir puan bu süreç için kötü değil. Kendi sahamızdaki Bursaspor maçını kazanıp emin adımlarlar yolumuza yürümeye gayret edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

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