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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
aa-spor
02.03.2018 - 12:40, Son Güncelleme:

Hamza Hamzaoğlu'nun gözü üst sıralarda!

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Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Alt sıralarla bağımızı koparabilirsek, bundan sonra oynadığımız maçlarda futbol adına çok daha iyi şeyler ortaya koymaya çalışacağız." dedi.

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının 17 puanla 15. sırada tamamlanması üzerine Brezilyalı çalıştırıcı Leonardo Araujo'nun yerine teknik direktörlüğe getirilen Hamza Hamzaoğlu, Antalyaspor'u bir an önce alt sıralardan kurtarmayı hedefliyor.

Hamzaoğlu yönetimindeki Antalyaspor, ligin ikinci yarısına Beşiktaş mağlubiyetiyle başlarken, daha sonraki 5 maçta elde ettiği 8 puanla 14. sıraya yükseldi ve düşme hattıyla arasındaki puan farkını 2'den 4'e çıkardı.

Antalyaspor, ikinci yarıda Evkur Yeni Malatyaspor ve Kayserispor'u yenerken, Teleset Mobilya Akhisarspor ve Osmanlıspor karşılaşmalarından birer puanla ayrıldı. Akdeniz ekibi, Beşiktaş ve Galatasaray maçlarında ise mağlup oldu.

"YAVAŞ YAVAŞ YUKARIYA ÇIKMAMIZ GEREKİYOR"

Antalyaspor Teknik Direktörü Hamzaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin 23. haftasında deplasmanda oynadıkları Osmanlıspor maçından bir puanla dönmeleri üzerine bu haftaki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının öneminin daha da arttığını söyledi.

Sahalarında seyirci avantajını da kullanarak Demir Grup Sivasspor karşısında galip gelmek istediklerini vurgulayan Hamzaoğlu, şunları kaydetti:
"Artık bulunduğumuz yerden yukarılara doğru yavaş yavaş çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Bir an önce alt sıralarla bağımızı koparabilirsek, bundan sonra oynadığımız maçlarda futbol adına çok daha iyi şeyler ortaya koymaya çalışacağız. Stres ortamından uzakta, sadece futbolu düşünerek sahada olacağız. O da bizim oyun anlayışımızı, kalitemizi biraz daha üst seviyeye çekecek."

Deneyimli teknik adam, Demir Grup Sivasspor ile ilgili analizleri yaptıklarını, her takım gibi onların da iyi ve eksik yanlarının bulunduğunu ifade etti.
Rakiplerinin iyi yönlerini kapatıp zaaflarından faydalanmaya çalışacaklarını dile getiren Hamzaoğlu, "İyi bir takımla karşılaşacağız. Robinho'dan sonra daha da güçlenen bir kadroları var. İşimizin kolay olmadığının farkındayız. Bundan sonraki her maç zor olacak, bu zorluklara da hazırız. Takımımız, geldiğimden beri her geçen gün daha da iyiye giderek olumlu yönde gelişimini sürdürüyor. İnşallah kazanacağımız puanlar bizi çok daha rahatlatacak ve daha iyi duruma getirecek." ifadelerini kullandı.

YENİ TRANSFERLERDEN MEMNUN

Kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü, ara transfer döneminde kadroya dahil edilen Hakam Özmert ve Souleymane Doukara'nın kısa zamanda takıma uyum sağladığını belirtti.
Hakan Özmert'i orta sahada yaşanabilecek sakatlıklar ve kart cezalarını düşünerek, Doukara'yı ise Atiker Konyaspor'a transfer olan Samuel Eto'o'nun yerine takıma dahil ettiklerini anlatan Hamzaoğlu, "İkisi de şu an için takıma uyum sağladı. Katkı veriyorlar, takımı destekliyorlar. İkisinden de memnunum." diye konuştu.

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