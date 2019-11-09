Hamza Hamzaoğlu: 'Yabancı sınırı kalksın'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriHamza Hamzaoğlu: 'Yabancı sınırı kalksın'
GeriFutbol Hamza Hamzaoğlu: 'Yabancı sınırı kalksın'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
aa-spor
09.11.2019 - 22:13, Son Güncelleme:

Hamza Hamzaoğlu: 'Yabancı sınırı kalksın'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hamza Hamzaoğlu: 'Yabancı sınırı kalksın'

Gençlerbirliği'nin Kayserispor'u 2-1 yendiği maçın ardından iki teknik direktörden açıklamalar geldi.

Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği İstikbal Mobilya Kayserispor'u 2-1 yenen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Sahamızdaki ilk galibiyet olduğu için son derece mutluyuz. Bu galibiyet güzel günlerin başlangıcı olsun." dedi.

Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Maça iyi başladıklarını anlatan Hamzaoğlu, "Ancak golden sonra tekrar geriye yaslanma, rakibin üstünlüğünü kabul etme durumuna geldik. Çok iyi oynadığımızı söyleyemeyeceğim fakat bu tür maçlar zordur. Bunun da farkındayız. Takım olarak iyi mücadele ettik. 1-1'den sonra teslim olmadık, zorda olsa golü bulduk. Güzel bir galibiyet aldık. Sahamızdaki ilk galibiyet olduğu için son derece mutluyuz. Bu galibiyet güzel günlerin başlangıcı olsun." diye konuştu.
Hamzaoğlu, sahaya Atatürk imzalı formayla çıktıklarını hatırlatarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygıyla andıklarını belirtti.

Milli arayı iyi değerlendirmek istediklerini vurgulayan Hamzaoğlu, "İstediğimiz oyunu oynayabilmemiz için biraz zamana ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlerbirliği'nin başında ikinci maçına çıkan Hamzaoğlu, "Potansiyeli olan bir takımımız var. Sadece bu potansiyeli bugüne kadar açığa çıkarmadılar. Analizlerimizi yaptık, takımın neden bu sonuçları aldığını araştırdık. Kendimizce bazı sebepler bulduk. Oyuncuların üzerindeki öz güveni fazla kısıtlamadan belli başlı şeyleri yapacağız. Biraz daha disiplinli olacağız, beraber oynayacağız." ifadelerini kullandı.

Hamzaoğlu, yabancı futbolcu kuralıyla ilgili soru üzerine, takımların ihtiyaçları kadar yabancı oyuncu transfer etmeleri gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kuralın hatası değil, bizlerin hatası. Serbestlikten yanayım, yabancı sınırı kalksın ama biz ihtiyacımız kadar alalım. Kendi değerlerimizi göz ardı etmeyelim. Öncelikle onlara o şansı verelim. Yabancı oyuncular bize çok şey katıyor ama ihtiyacımız kadar alırsak bunu doğru kullanabiliriz. Maalesef bu durumu doğru yönettiğimizi söyleyemeyeceğim. Ülke olarak bunu yönetemiyoruz. Niye kendi kurallarımızı kendimiz koyamıyoruz. Serbest olduğunda 28 yabancı oyuncu almak zorunda mı kalacaksınız? 5 lazımsa 5, 7 lazımsa 7 Buna göre hareket etmek lazım. Kendimize çeki düzen vermek zorundayız. Bu bir gerçek."

- Uygun: "Oyun anlayışında problemlerimiz var"?

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun ise sakatlıklar nedeniyle kadroda değişikliklere gitmek zorunda kaldıklarına işaret etti.
Önemli bir maça çıktıklarını söyleyen Uygun, "Zaten genel anlamdaki bazı sıkıntılarımız ve kadro yapısıyla ilgili yaşadığımız sıkıntı gerçek performansımızı vermemizi zorladı." dedi.

Taktiksel değişiklikler yaparak ilk 20 dakikadan sonra oyunun gidişatını lehlerine çevirmeye başladıklarını anlatan Uygun, "Sonrasında iki gencimizi oyuna aldık. Biri asisti yaptı, diğeri de lig tarihindeki en genç golcü oldu. Onlar adına sevindirici. İnşallah bunları daha çok çoğaltacağız. Kazanmamız gerekiyordu. Yukarıdaki puan farkını kapatma şansını yakalayacaktık. Dersler çıkartacağız, çok çalışmaya ihtiyacımız var. Genel kuvvet ve oyun anlayışında problemlerimiz var. Bunları geliştirerek milli maç arasını değerlendirip daha ileriye gideceğiz. Devre arasına kadar hedef olarak belirlediğimiz en az 15 puanı toplamış olmamız lazım." şeklinde görüş belirtti.

Uygun, genç futbolcuların performanslarıyla ilgili soru üzerine şöyle konuştu:

"2007'den bu yana proje söylüyorum. Türkiye liginde proje söylemesi gereken hocaların hiçbiri söylemiyor. Hakemler 'profesyonel olsun' dedim. Altyapı hocalarının maaşlarını futbol federasyonu vermek zorunda. Yabancıdan kestiğiniz 3 milyon, 5 milyon var. Altyapıdaki hocam 2 bin lira maaşını alacak mı Eğitim vermemiz lazım. Türk gencinin hepsi yetenekli. UEFA şampiyonluğunu kazandığımızda 3-4 yabancı vardı. Biz gençlerimize güvenmezsek, onlara iyi eğitim vermezsek, iyi imkan sağlamazsak çıkmaz. Yönetici, fazlasını harcarsa sorumlusu o olacak. Aslında şu an ülkemizin savaşta olması münasebetiyle bizim için futbolun çok da önemli olduğunu düşünmüyorum. Ama tabii ki herkes kendine göre bir mücadele veriyor. Allah askerimize zeval vermesin, ayağına taş değdirmesin."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle