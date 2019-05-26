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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
26.05.2019 - 23:37, Son Güncelleme:

Hamza Hamzaoğlu: "Küme düşmek tecrübe..."

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Hamza Hamzaoğlu: "Küme düşmek tecrübe..."

Süper Lig'e veda eden BB Erzurumspor'da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, İM Kayserispor maçı sonrasında yaptığı açıklamada, “Buradaki dersleri çıkarıp yola yürümek lazım” dedi.

BB Erzurumspor, Süper Lig'in 34. haftasında sahasında İM Kayserispor'u 2-0 mağlup etmesine rağmen küme düştü. Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan BB Erzurumspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, “Umutla geldik ama son iki haftada aldığımız sonuçlar sonrasında inisiyatif rakiplerimizin elindeydi. Önümüze iyi bakmalıyız. Öyle veya böyle tecrübenin iyisi kötüsü olmaz. Küme düşmek hem bizim için hem de kulüp için tecrübe. Bundan sonraki sezonlara daha iyi hazırlanmak gerekiyor. Yönetime ve bize destek olan Erzurum halkına, tesis personelimize, oyuncularımıza teşekkür etmek istiyorum. Oyuncularım bir mücadele verdiler ama olmadı. Soyunma odasında onlara; 'alnınız ak, başınız dik olsun' dedim. Futbolun içinde bunlar var, bugün biz kaybettik ama yarınlar Erzurumspor'umuzu bekliyor. Buradaki dersleri çıkarıp yola yürümek lazım. Üzülüyoruz ama her şeyin sonu değil, bunu da unutmamak gerekir. Diğer takımlarımızı da tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

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