Hamza Hamzaoğlu imzayı attı
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Hamza Hamzaoğlu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Mehmet Özdilek ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına Hamza Hamzaoğlu'nu getiren Büyükşehir Belediye Erzurumspor, tecrübeli teknik adamla 1-5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Hamzaoğlu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Teknik direktörümüz Hamza Hamzaoğlu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladık. Hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.
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