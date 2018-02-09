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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol Hamza Hamzaoğlu: Fatih Terim baba gibidir
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Sıradaki Haber: "Altınordu maçında alacağımız sonuç çok önemli"

Futbol
09.02.2018 - 16:42, Son Güncelleme:

Hamza Hamzaoğlu: Fatih Terim baba gibidir

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Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, pazartesi günü oynanacak olan Galatasaray maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Hamzaoğlu, Sarı Kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim ve eski öğrencisi Selçuk İnan'la ilgili gündem yaratacak sözler söyledi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar'a konuştu. 

Selçuk İnan, bizim çalıştığımız dönemde de bize yardımcı olan iyi bir kaptan. Arkadaşlarının bir sorunu olduğunda onların sorununu çözen birisi. Doğum günü kutlu olsun, keşke bizi Avrupa'da da temsil edebilseydi.

Biz İstanbul'a pazar günü geleceğiz, Galatasaray maçı çalışmalarımız iyi gidiyor. Bu arada Fatih Terim hocamı da tebrik ederim başarılar dilerim. Fatih hocadan çok şey öğrendim, kızımın adını da o koymuştur, Fatih Terim'i bir ağabey bir baba gibi seviyorum. Kendisi babam ve ağabeyim gibidir. Fatih Hoca bana her zaman bir baba, bir ağabey olmuştur. Hayatım her önemli evresinde Fatih Hoca'nın imzası vardır.

Galatasaray'ın acilen maç kazanması gerekiyor, çalkantılı bir maç oynadılar geçen hafta kazanmak isteyecekler. Biz de zor bir dönemden geçiyoruz, oyuna etkisini hissettiren iyi bir performans ortaya koymaya çalışacağız.

 ETO'O'YU ARAMAYIZ

Antalyaspor, yavaş yavaş istediğim seviyeye geliyor, daha eksiklerimiz var ama toparlanıyoruz. Eto'o'yu arayacağımızı sanmıyorum, 11 oyuncu ile sahaya çıkıyoruz diğer oyuncularım eksiği kapatacaktır.

Yekta sakat,  Doukara cezalı, William Vainqueur daha tam başlamadı çalışmalara onun dışında sorunlarımız eksiğimiz yok.

ÇOK HEYECANLIYIM

Galatasaray, dün farklı bir performans ortaya koydu, iyi oynadılar ve kupada yollarına devam ediyorlar, tebrik ediyorum.

Galatasaray'da taraftarla çok güzel günler geçirdim, tarih sayfalarında bende yerimi aldım. Onların karşısına çıkacağım için çok heyecanlıyım. Ben burada ekibimle beraber çok mutluyum, başarılar da gelirse çok iyi olacak. Galatasaray'ın yeni başkanı Mustafa Cengiz ve bizim yeni başkanımız Cihan Bulut'a da başarılar diliyorum. Başarılı olmak için sabırlı bir şekilde yürüyeceğiz, amacımız bunu elde etmek.

 3 KUPA KAZANDI 

Şu anda Antalyaspor'da görev yapan tecrübeli teknik adam, 2014/15 sezonunda Galatasaray'da, Türkiye Spor Toto Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğu elde etti.

48 yaşındaki deneyimli hoca, A Milli Takım'da teknik direktör Fatih Terim'in ekibinde yer aldı. 

AJANSSPOR -

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