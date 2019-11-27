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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
27.11.2019 - 13:57, Son Güncelleme:

Hamza Hamzaoğlu: "Daha iyisini yapabiliriz"

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Hamza Hamzaoğlu: "Daha iyisini yapabiliriz"

Süper Lig'de son 3 maçta 7 puan toplayan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, oyunlarını daha da geliştirmeleri gerektiğini belirterek, "Takımın potansiyeli daha iyi. Daha iyisini yapabiliriz." dedi.

Hamzaoğlu, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Göreve gelmelerinin ardından başkent ekibinin çıkışa geçmesiyle ilgili Hamzaoğlu, "3 maçta 7 puan bizim için iyi oldu. En azından hazırlıklarımızı daha güvenli şekilde yapıyoruz. Tabii hala istediğimiz seviyede değiliz. Takımın potansiyeli daha iyi. Daha iyisini yapabiliriz. İnşallah bundan sonraki maçlarımızda oyun olarak daha iyi şeyler sunabiliriz, fiziksel anlamda da saha içinde daha dirençli olabiliriz." ifadelerini kullandı.

"Lig her geçen hafta daha da zorlaşacak." diyen Hamzaoğlu, şöyle devam etti:

"Bu zorluklara karşı hazırlıklı olmak durumundayız. İyi çalışıyoruz, tüm oyuncularım bütün konsantrasyonlarıyla sahadalar. Antrenmanları da ciddi bir şekilde yapıyoruz. Maçlarda da bizim oyun anlayışımızı aktarıyoruz, sahada da uygulamaya çalışıyorlar. Büyük kısmında da başarılı olduk. Yapamadığımız şeyleri de bundan sonraki maçlarda yapmaya gayret edeceğiz. Oyunumuzu kesinlikle daha da geliştirmeliyiz. Oyundan çok memnun değilim. Ancak geldiğimiz günle bugün arasındaki gelişimden memnunum. Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Çalışmalarımız aynı şekilde. Bundan memnunum fakat şu anda tam istediğimiz oyunu oynuyor muyuz derseniz, zaman zaman bunu ortaya koyuyoruz ama 90 dakikaya henüz yaymış değiliz."

BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı değerlendirmesi

Hamzaoğlu, Süper Lig'in 13. haftasında 29 Kasım Cuma günü BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk edeceklerini hatırlatarak, "Malatyaspor bu ligin iyi takımlarından biri. Güçlü bir kadroya sahip, oyun anlayışları da etkili. Onlara karşı da en iyisini ortaya koymaya çalışacağız. İnşallah iyi bir sonuçla ayrılırız." değerlendirmesinde bulundu.

Pierre-Yves Polomat'ın, Kasımpaşa maçında sağ açıkta oynamasına ilişkin soruya Hamzaoğlu, "Teknik direktör bütün hamlelerini ilk 11'den kullanmaz. Biz de Polomat'ı sağ önde oynatalım dedik. Direncinden, fiziğinden, gücünden ve şutundan faydalanabilir miyiz diye düşündük. Kasımpaşa maçında düşündüğümüz her şey gerçekleşti. Sadece rakibin 1-0 öne geçmesi hesaplarımızda yoktu ama futbol hata oyunu. Bu hataları zaman zaman bundan sonraki maçlarda da göreceğiz. Tabii ki her oyucumuz bizim için kıymetli. Hangisinin özelliğine ne zaman ihtiyaç olursa o zaman kullanacağız. Oyuncularımı farklı mevkilerde zaman zaman değerlendiriyorum. Bütün oyuncularım, verdiğimiz görevi sahada en iyi şekilde yapmaya gayret edecekler. O mevkinin çok iyi bir oyuncusu gibi oynamalarını beklemiyoruz ama bize ne verebileceğini biliyoruz." yanıtını verdi.

Hamzaoğlu, sol bekte görev yapan Halil İbrahim Pehlivan'ın da performansından memnun olduğunu dile getirerek, "Orada da Polomat ile yarışa giriyorlar. Aralarında güzel, tatlı bir rekabet var. Herkes sırası geldiğinde çıkıp en iyisini yapacak. Halil İbrahim de çıkışta olan bir oyuncumuz. Özellikleri, yetenekleri var ama burada biraz üstü tozlanmış. Şimdi o tozu temizlemeye çalışıyoruz. O da kendine güvenmeye başladı. Bir oyuncu daha kazanabilirsek ne mutlu." diye konuştu.

"Puan hesabı yapmıyoruz"

Alınan iyi sonuçların ardından takımın öz güveninin artığına işaret eden Hamzaoğlu, "Takımın tamamını geliştirmeye dayalı çalışmalar yapıyoruz. Bundan da olumlu sonuçlar alıyoruz. Analiz raporlarına baktığımızda düşündüğümüz, istediğimiz her şeyde gelişim kaydettiğimizi görmek bizi mutlu ediyor. Puan hesabı yapmıyoruz. Sıralamaya bile çok fazla bakmıyorum. Biz sadece oynayacağımız maçta sahada yapacaklarımıza odaklanıyoruz. Onlar zaten sonucu, puanları getirecek. Ligin sonunda bulunduğumuz yere bakarız." şeklinde görüş belirtti.

Hamzaoğlu, "Yıldırım Mert Çetin'in ardından Berat Ayberk Özdemir'in de Avrupa'ya transferi gerçekleşebilir mi?" sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Her oyuncumuzun Avrupa'dan ya da büyük kulüplerimizden istenmesi bizi mutlu eder. Sonuçta oyuncu yetiştirmek Gençlerbirliği'nin hedefleri arasında olan bir şey. Bunu da bugüne kadar başarıyla gerçekleştirmiş bir kulüp. Bunu bilerek ve sevdiğimiz için buraya geldik. Çünkü biz de oyuncu yetiştirmekten yanayız. İnşallah sadece Berat değil, başka arkadaşlarımızın da talep göreceği bir takıma sahip olacağız."

Hamza Hamzaoğlu: Daha iyisini yapabiliriz

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