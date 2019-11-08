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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
08.11.2019 - 11:42, Son Güncelleme:

Hamza Hamzaoğlu: "Burada her antrenörün aradığı bir kulüp yapısı var..."

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Hamza Hamzaoğlu: "Burada her antrenörün aradığı bir kulüp yapısı var..."

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Hamza Hamzaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kayserispor'un Bülent Uygun yönetiminde toparlandığını belirterek, "Fenerbahçe karşısında iyi bir galibiyet aldılar. İyi bir oyun oynadılar. Zor bir maç bizi bekliyor." dedi.
Oyuncularından memnun olduğunu dile getiren 49 yaşındaki teknik adam, "Bizim oyun anlayışımızda deplasman veya kendi sahamız diye bir şey yok. Her yerde futbolun ve pozisyonun gerektirdiği şekilde oynamaya gayret edeceğiz. İnşallah iyi bir sonuç alacağız." görüşlerini paylaştı.

Hamza Hamzaoğlu, yetenekli oyunculara sahip olduklarını aktararak, "Bugüne kadar mesafelerimiz çok açıktı. Oyuncuları biraz daha birbirine yaklaştırıp, güçlerini birleştireceğiz. Oyuncularım yeteneklerini hücum anlamında kullanıyorlar ama savunmada da birlikte bunu yapmak gerekiyor. Bu birlikteliği biraz daha pekiştirmeyi amaçlıyorum. Bu maçta üzerinde duracağımız konu bu."

- "Bildiğimiz bir Gençlerbirliği Kulübü ile karşılaştık"

Gençlerbirliği'nin her teknik direktörün çalışmak isteyeceği bir kulüp olduğuna vurgu yapan Hamzaoğlu, "Bildiğimiz bir Gençlerbirliği Kulübü ile karşılaştık. Her şeyin oturduğu ve düzgün işlediği bir kulüp. Burada her antrenörün aradığı bir kulüp yapısı var." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam şunları kaydetti:

"Saha sonuçlarını düzeltmek durumundayız. Bunun için elimizden geleni de yapıyoruz. Bunda da başarılı olacağımıza inanıyoruz. Takımımızla birlikte daha iyi günlere yol alacağımızı düşünüyoruz."

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- Konyaspor maçı gelecek için umutlandırdı

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, ligde geçen hafta 1-1 sona eren deplasmandaki İttifak Holding Konyaspor maçına ilişkin olarak, "İlerisi için ümitlendiğimiz bir maç oldu." dedi.

Hamzaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"İlk yarıda rakibin üstünlüğü biraz daha fazla oldu. Maça iyi başladık. Rakibi ilk 20 dakikada kendi alanında tutmayı başardık. Ama ondan sonra Konyaspor daha üstün oynamaya başladı. Geri oynama alışkanlığı nedeniyle rakibi üstümüze çektik. İkinci yarıda rakibi önde karşılayarak oyunumuzu kabul ettirdik. Bir çok pozisyon da bulduk. İkinci yarıda kalemize çok az geldiler. Bu bizim adımıza iyi bir gelişmeydi. Pozisyonları gole çevirmekte zorlandık ama çok net de pozisyonlar bulduğumuzu söyleyemeyeceğim. Daha erken gol bulsaydık oyun daha farklı gelişebilirdi."

Hamza Hamzaoğlu: Burada her antrenörün aradığı bir kulüp yapısı var...

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