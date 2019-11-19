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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
19.11.2019 - 15:07, Son Güncelleme:

Hamza Hamzaoğlu: Bulunduğumuz yerde olmayacağız

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Hamza Hamzaoğlu: Bulunduğumuz yerde olmayacağız

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü.

Antrenmana ısınma koşusu ve hareketleriyle başlayan kırmızı-siyahlılar, daha sonra dar alanda top kapma oynadı.

Futbolcular, antrenmanın ikinci bölümünde ise dar alanda çift kale taktik maçı yaptı.

Antrenmana, milli takımlarda yer alan Berat Ayberk Özdemir, Rahmetullah Berişbek, Abdullah Şahindere, Stephane Sessegnon, Sadio Diallo ve Abdoulaye Diallo ile tedavisi süren Ahmet Oğuz katılmadı.

- Hamzaoğlu: "İlk yarıyı daha yukarılarda tamamlamak istiyoruz"

Başkent ekibinin teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu ile savunma oyuncusu Zargo Toure, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya kazanan A Milli Takım'ı tebrik ederek başlayan Hamzaoğlu, "Çok güzel bir başarı oldu. Bu, bir kapıyı açmış olsun artık. Bundan sonraki başarıların da öncüsü olsun. Milli takımdan daha iyi şeyler bekliyoruz. İnşallah, bunu da başaracağız." dedi.

Hamzaoğlu, Kasımpaşa maçına, İstikbal Mobilya Kayserispor galibiyetinin verdiği moralle hazırlandıklarına işaret ederek, "Milli maç arasını da değerlendirdik. Altyapıdan da 5 oyuncumuzu aldık. Onları da görme imkanı bulduk. Eksiklerimizi biraz daha tamamlamaya çalışıyoruz. İyi yönlerimizi daha da güçlendirdiğimizi düşünüyorum. Kasımpaşa maçında, Kayserispor karşılaşmasına oranla biraz daha iyi bir Gençlerbirliği izlettirmeye çalışacağız. İyi bir sonuçla dönebilirsek, ondan sonra yolumuza daha emin adımlarla devam edebiliriz." diye konuştu.

"Şu anda her şey olumlu gelişiyor." diyen Hamzaoğlu, "Puan hesabı yapmadık ama tabii ki bulunduğumuz yerde olmak istemiyoruz. İlk yarıyı daha yukarılarda tamamlamak istiyoruz. İkinci yarıyı biraz daha stresten uzak daha rahat hazırlanalım. O yüzden kafamızın rahat olması açısından ilk yarıyı iyi bir yerde bitirmek zorundayız. Bunu da başaracak gücümüz, potansiyelimiz var. İnşallah, bunu da gerçekleştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Hamzaoğlu, oyuncularından çok memnun olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yapılan her çalışmayı büyük bir ciddiyet ve disiplinle yerine getiriyorlar. Güzel bir uyum yakaladık. Bunun da meyvesini yavaş yavaş sonuç olarak da almaya başladık. Devamını getirmek önemli. İşimiz kolay değil, bunun da farkındayız. Hala tamamlamamız gereken eksiklerimiz var. Kayserispor maçında çabuk yorulduk. Oyunun zaman zaman bazı bölümlerinde rakip üstünlüğü eline aldı ve biz buna bir karşılık veremedik. Dolayısıyla bu açıklarımızı da kapatmamız gerekiyor. Her anlamda kendimizi daha iyi duruma getirmemiz gerekiyor. Yavaş yavaş onları tamamlıyoruz."

Gençlerbirliği ve Gümüşlükspor kardeş kulüp oldu
Gençlerbirliği ve Gümüşlükspor kardeş kulüp oldu

- Toure: "Şansımız döndü"

Gençlerbirliği'nin Senegalli stoperi Zargo Toure ise Kasımpaşa maçına ilişkin, "Deplasmanda önemli bir maç oynayacağız. İyi hazırlanıyoruz. Fiziksel, mental ve taktiksel açıdan çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Hamzaoğlu geldikten sonra oynadıkları 2 maçta 4 puan aldıklarının hatırlatılması üzerine Toure, "Mustafa (Kaplan) hocamız da elinden geleni yapıyordu. Birlikte çalışıyorduk ama Hamza hocanın gelişiyle sanırım şansımız döndü. Bu skorları almaya başladık." şeklinde görüş belirtti.

Toure, bireysel performasına ilişkin soruya "Ben çalışmaya devam ediyorum. Son maçıma kadar çalışmaya devem edeceğim. Bu performansımı sürdüreceğim." yanıtını verdi.

Gençlerbirliği, 11 haftası geride kalan Süper Lig'de 10 puanla 16. sırada bulunuyor.

Hamza Hamzaoğlu: Bulunduğumuz yerde olmayacağız

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