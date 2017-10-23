Hamza Hamzaoğlu açıkladı: Teklif gelirse kabul ederim

Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayıran Atiker Konyaspor’da yönetim, yeni hoca arayışına girdi. Listede öne çıkan isimlerden Hamza Hamzaoğlu, Konya Yeni Haber Gazetesi’nden Veli Özkan’a özel açıklamalarda bulundu. Konyaspor’dan teklif gelmesi durumunda kabul edeceğini ifade eden Hamzaoğlu, futbolculuk ve sportif direktörlük yaptığı Konya’da başarılı olabilmek için elinden geleni yapacağını anlattı.

‘TAKIMI SÜPER LİGE ÇIKARMIŞTIK’

Konyaspor’da şampiyonluk yaşadığını hatırlatan Hamzaoğlu, ‘Futbolculuk dönemimde Konyaspor’da çok güzel günlerim geçti. Şehri 10 yıl sonra Süper Lig’e taşıdık. Daha sonra takımda yardımcı antrenörlük, sportif direktörlük ve 2 maç teknik direktörlük yaptım. Konya, benim için hep ayrı bir önem arz etmiştir. Yaşanmışlıklarım ve güzel anılarım var. Konyaspor, eğer bize bir görev verecek olursa kabul ederim. Çünkü burası benim yuvam’ dedi.

‘HAYIRLISI NEYSE ONU YAPARIZ’

Her teknik direktörün Konyaspor’da çalışmak isteyeceğini anımsatan Hamzaoğlu, ‘Tesisler ve taraftarlar her hocayı cezbeder. Bir süre dinlendim ve takım çalıştırmak için kendimi hazır hissediyorum. Konyaspor da başarı merdivenlerini adımlamaya devam etmek isteyen bir kulüp. Teklif gelirse otururuz, konuşuruz. Konyaspor için ne hayırlısıysa onu yaparız’ ifadelerini kullandı.

‘TAKIMDA UYUM SORUNU GÖZE ÇARPIYOR’

Konyaspor’a yakından takip ettiğini dile getiren Hamzaoğlu, şunları kaydetti.: ‘Kadro yapısı olarak iyi bir ekip olarak gözüküyor ama bulunduğu noktayı haketmiyor. Takımda uyum sorunu olduğu gözü çarpıyor. Takımın kendi kişiliğini ve karakterini sahaya yansıtması gerekiyor. Kaybedilen özgüvenin yerine gelmesi durumunda peş peşe alınacak galibiyetler takıma nefes aldırır.’

‘GRUPTAN ÇIKMAK ZOR AMA İMKANSIZ DEĞİL’

Atiker Konyaspor’un UEFA Avrupa Ligi’ndeki maçlarını da izlediğini aktaran Hamzaoğlu, ‘Şuan ki tabloya baktığımızda gruptan çıkmak zor gibi görünüyor ama imkansız değil’ yorumunu yaptı. Bazı çevrelerce başarı grafiğinin düştüğü şeklinde ifadelerin kullanıldığını belirten Hamzaoğlu, ‘Bursaspor’dayken takımı borca rağmen düşme potasından aldım ilk 5’e soktum. Ona rağmen istemediler beni’ dedi.

Veli Özkan / Konya Yeni Haber