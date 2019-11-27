Hammarby'den resmi açıklama! Zlatan...
Allsvenskan ekiplerinden Hammarby, Zlatan Ibrahimovic'in kulüpten hisse satın alarak ortaklardan biri olduğunu duyurdu.
Allsvenskan ekiplerinden Hammarby, Zlatan Ibrahimovic'in kulüpten hisse satın aldığını açıkladı.
İsveçli futbolcu, dün sosyal medya hesaplarından sırtında isminin yazılı olduğu Hammarby formasını paylaşmıştı.
Yıldız futbolcunun bu paylaşımı, olası bir transfer duyurusu olarak yorumlanmıştı ancak işin aslı ortaya çıktı.
Hammarby, yaptığı açıklamayla Zlatan Ibrahimovic'in kulüpten hisse satın aldığını ve ortaklardan biri olduğunu ifade etti.
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