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Futbol
12.12.2019 - 16:59, Son Güncelleme:

Hamit Altıntop'un savunması fark yarattı

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Hamit Altıntop'un savunması fark yarattı

A Milli Takım oyuncularının asker selamı vermesi nedeniyle disiplin soruşturmasını tamamlayıp, "Cezaya gerek yok" kararı alan UEFA'nın ikna olma süreci ortaya çıktı.

UEFA'nın asker selamı nedeniyle milli takım oyuncularına ceza vermemesinde en önemli pay sahibi isimlerden birinin Hamit Altıntop olduğu öğrenildi. Futbol Federasyonu yönetim kurulunda yer alan Hamit'in, bazı TFF yöneticileri ile birlikte sessiz sedasız iki kez UEFA yönetimini ziyaret ettiği ortaya çıktı.

TFF'nin dosyayla ilgili savunmasında da hukukçuların yanı sıra Altıntop'un söz aldığı ve futbolcu reflekslerinden bahsettiği ifade edildi. Kariyerinde Bayern Münih ve Real Madrid gibi üst düzey takımlarda yer almanın verdiği deneyimleri kullanan Hamit Altıntop'un, üst düzey bir futbolcu diliyle saha içinde oyuncuların olası refleksler gösterdiğini aktardığı, ayrıca milli duyguların zaman zaman ağır bastığını ifade ettiği öğrenildi.

Hamit Altıntop'un açıklamalarından tatmin olan UEFA idarecilerinin, ceza tayinine yer olmadığına kanaat ettiği kaydedildi.

Kura çekiminde yer almıştı

TFF yönetiminin, UEFA ile iki kez ciddi temas sağladığı; Hamit Altıntop'un yanı sıra TFF 1. Başkanvekili ve UEFA Asbaşkanı Servet Yardımcı ve bazı federasyon profesyonellerinin de toplantılarda hazır bulunduğu bildirildi.

Hamit Altıntop bilindiği üzere bu sezon UEFA'nın Şampiyonlar Ligi kura çekiminde de podyuma çıkan isimlerden olmuş ve Şampiyonlar Ligi Kupası'nı sahneye taşımıştı. (Fanatik)

UEFAdan asker selamı kararı Milli Takıma ceza yok...
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