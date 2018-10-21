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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
21.10.2018 - 16:12, Son Güncelleme:

Hamit Altıntop'tan Schalke açıklaması: G.Saray...

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Galatasaray'ın eski futbolcusu Hamit Altıntop, sarı kırmızılı takımın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Schalke 04'ten, Süper Lig'de yaşanan şampiyonluk yarışına, milli takımdan, yeniden futbola dönüşüne kadar birçok konuda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

"GOLFÜN BU KADAR RUHUMA DOKUNACAĞINI TAHMİN ETMEZDİM"
Futbolu bıraktıktan spor hayatına golf oynayarak devam eden Hamit Altıntop, "Futboldan sonra golf oynamak, benim için iyi oldu. Golfün bu kadar ruhuma dokunacağını tahmin etmezdim. Güzel bir spor. Turnuvalara katılmak, rekabet içinde olmak alışık olduğumuz bir durum. Bu da ayrı bir zevk katıyor" ifadelerini kullandı.

"FUTBOL YERİ GELDİ ANAMIZ, BABAMIZ OLDU"
Yakın zamanda olmasa da futbola geri dönmek istediğini dile getiren Altıntop, "Futbolun içinde kalmak istiyorum ama hangi alanda olacağına şu an karar vermek istemiyorum. Şu an futbolu biraz uzaktan izliyorum. Futbol bizim sevdamız. Futbol yeri geldi anamız, babamız oldu. Bunu zaman gösterecek" diye konuştu.

"FATİH TERİM'İN HEDEFİ HER ZAMAN ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONLUĞU"
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki performansını da değerlendiren Altıntop, "UEFA Şampiyonlar Ligi hayalini iyi değerlendirmek lazım. Fatih hocanın öyle bir hedefi olduğunu her zaman biliyoruz ama bu sene için öyle bir hedefi olduğunu tahmin etmiyorum. Galatasaray'ın iç sahada taraftarıyla beraber her zaman favori olduğuna inanıyorum. Ama son maçlarda yaşanan sakatlıklar ve Finansal Fair Play gelişmeleri nedeniyle biraz kısıtlı hamleler yapılmasından dolayı bu sene Galatasaray camiası için zorlu bir süreç oluyor. Biz de yakından takip ediyoruz ve maçları heyecanla izliyoruz" dedi.

"BAŞAKŞEHİR'İN DEVAMLILIĞI, BEŞİKTAŞ'IN KALİTESİ VAR"
Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk yarışının sezonun sonuna kadar devam edeceğini vurgulayan Hamit Altıntop, "Süper Lig'de şampiyonluk yarışı sezon sonuna kadar devam edecektir. Başakşehir'in devamlılığı, Beşiktaş'ın kalitesi, Galatasaray'ın da geçen seneden kalma bir özgüveni var. Sonunda kimin şampiyon olacağını tahmin etmek zor" şeklinde konuştu.

"GALATASARAY, SCHALKE KARŞISINDA BİR ADIM ÖNDE"
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki rakibi Schalke 04 ile çarşamba günü oynayacağı maçla ilgili de Altıntop, "Schalke genç ve hırslı bir hocaya sahip. Takımın da yaş ortalaması düşük. Bazen 3-5-2 sistemiyle, bazen de 4-5-1 sistemiyle sahaya çıkıyorlar. Buna kendini hazırlamak zor. Ama Galatasaray'ın taraftar baskısıyla, Fatih hocanın tecrübesiyle bir adım önde olduğuna inanıyorum ama sakatlıklar da büyük bir handikap yaratıyor. Takımda maalesef çok fazla alternatif de yok" yorumunu yaptı.

"MİLLİ TAKIM GELECEĞİN TAKIMI"
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın gençleşen yeni kadrosu için 'geleceğin takımı' diyen Altıntop, sözlerini şöyle tamamladı;
"Milli takım yetenek olarak son dönemlerin en iyi milli takımı. Ama takımda bir şey eksik. Tecrübe eksikliği mi var, takımda lider oyuncu mu yok bilemiyorum ama, bir takım olamadılar ve istedikleri sonuçları alamadılar. Ancak geleceği açık bir takım."

Hamit Altıntoptan Schalke açıklaması: G.Saray...

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