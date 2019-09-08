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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
08.09.2019 - 01:05, Son Güncelleme:

Hamit Altıntop'tan Fatih Terim açıklaması

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Hamit Altıntop'tan Fatih Terim açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, İzlanda karşısında alınan mağlubiyetin ardından Andorra’ya karşı galibiyet almanın önemli olduğunu ifade etti. 

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 5. maçında Beşiktaş Park’ta karşı karşıya geldiği Andorra’yı 1-0’lık skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Altıntop, “Önemli olan 3 puan. Güzel bir galibiyet olduğunu düşünüyorum. Oynadığımız futbol güzeldi. Doğruları yaptık sonunda golü bulduk ve önemlisi buydu. Andorra’nın nasıl oynayacağını biliyorduk. İstediğimiz oyunla istediğimiz 3 puanı aldık, mutluyuz. Hata yapmadan devam etmek önemliydi. Moldova’ya konsantre olacağız” şeklinde konuştu. 

"İzlanda’ya kaybettikten sonra galibiyet almak önemliydi” 

Golün son dakikalarda gelmesiyle ilgili konuşan Altıntop, “Önemli olan istediğini alabilmek. Burada sabırlı kalmak önemli. Hocanın oyunda değişiklikleri vardı. Ozan’ın golü atması doğru hamle yaptığını gösteriyor. Sonuçta her zaman istediğiniz sonucu alamıyorsunuz. Bu beklediğimiz gibi zor bir maçtı. İzlanda’da kaybettikten sonra galibiyetle başlamak önemliydi” ifadelerini kullandı. 

“Amacımız Türkiye futbolunun iyi yerlere gelmesi” 

Hafta içi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e verilen 4 maçlık ceza ile ilgili yaşanan tartışmalar hakkında konuşan Altıntop, şu ifadelere yer verdi: 
“Burası kulüpleri tartışma yeri değil. Türkiye tarihimizde her zaman bir yerlerden tepki ve eleştiri oldu. Bu her zaman vardı. Sadece Türkiye’de değil diğer ülkelerde de vardı. Çok abartılacak bir durum yok diye düşünüyorum. Bizim olayımız Türkiye futbolunun iyi yerlere gelmesi. Burada iç içe olmak istiyoruz. Hedefimiz belli." 

“Hakan’ın çok değerli bir oyuncu olduğunu biliyoruz” 

Hamit Altıntop, Hakan Çalhanoğlu’nun performansı ile ilgili sorulan soruya ise şu cevabı verdi: 

“Hakan’ın çok değerli bir silah olduğunu hepimiz biliyoruz. Burada eleştiri olacaktır. Eleştiriler niye vardır? Beklenti yüksektir diye eleştiri vardır. Farklı pencereden bakmak lazım. Sonuçta herkes Hakan’ın şutlarını, frikiklerini özlüyordur. Bunları olumsuz tarafa çekmemek lazım. Oynadığı takım ve forma numarası belli. Oynadığı takımda iyi bir pozisyonda. Bunların kıymetini bilelim. Bunları el üstünde tutacağımıza maalesef zor durumda bırakabiliyoruz. Bunları artık aşmamız lazım.” 

“Hep birlikte Moldova maçına konsantre olalım” 

Altıntop, yabancı kuralı ile ilgili sorulan soruya ise, "Bugünün keyfini çıkaralım. Atmosfer çok güzeldi. Hep beraber iç içe Moldova maçına konsantre olalım" yanıtını verdi. 

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