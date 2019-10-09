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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
09.10.2019 - 12:57, Son Güncelleme:

Hamit Altıntop: "Cuma günü çok büyük bir adım atabiliriz..."

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Hamit Altıntop: "Cuma günü çok büyük bir adım atabiliriz..."

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Ümit Milli ve Genç Milli Takımlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Hamit Altıntop, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Hamit Altıntop, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli takımın Arnavutluk ve Fransa ile çok zorlu maçlar oynayacağının altını çizerek, "Maçlar zor ama iyi bir pozisyondayız. İnşallah bu pozisyonu koruyabiliriz." dedi.

Altıntop, Türkiye'nin Arnavutluk'u konuk ettiği gün, Fransa'nın da İzlanda ile karşılaşacağını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Cuma günü öyle maçlar oynanacak ki belki çok büyük bir adım atabiliriz. Bunu göz önünde bulundurmak gerek. Bu da ayrıca bir güç katacaktır. İçeride oynuyoruz, favori olduğumuzu düşünüyorum ancak maçlar oynanmadan sonuçlarını da bilemiyoruz. İnşallah cuma günü hep birlikte büyük bir adım atacağız. Ondan sonra da Fransa maçı ama maçtan maça gidelim. Şenol hocanın da ilk günden bu yana söylediği gibi maçtan maça bakalım. Bu felsefeyle çok iyi bir yol katettiğimize inanıyorum. İnşallah gelecek maçları da bu felsefeyle iyi sonuçlandırırız."

TFF'nin, Mercedes-Benz Türk ile sponsorluk anlaşmasını 4 yıl daha uzatmasıyla ilgili de konuşan Hamit Altıntop, "İki taraf için de hayırlı olsun. Mercedes'in TFF'ye neler kattığını hepimiz biliyoruz. O konuda Alkın Bey'e de teşekkür ederiz. Yeni bir çalışma ve yeni bir sözleşme oldu. Her zaman söylüyorum, uzun bir yolda, engelli yollarda, sağlam bir araçla yola çıkılmalı. Mercedes o konuda yıllardır en üst markalardan biri. Her zaman bizim yanımızda olmuştur, maddi ve manevi. Bizim için de bu turnuvaya katılarak bazı şeyleri geri ödeme fırsatı olur. Bu yolda herkese ihtiyacımız var, sadece sponsorlara değil basına da ihtiyacımız var. İnşallah hep beraber hedeflerimize ulaşırız." ifadelerini kullandı.

Milli mesai sürüyor!A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk ve Fransa ile yapacağı maçların hazırlıklarına devam ediyor. Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda milliler tam kadro çalıştı.
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- Alkın Kalkavan: "Arnavutluk maçı bizim için çok önemli"

TFF Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan, Arnavutluk ve Fransa maçlarında milli takımın galibiyetini inandıklarını söyledi.

"Arnavutluk ve Fransa maçları bizim için çok önemli." diyen Alkın Kalkavan, şu ifadeleri kullandı:

"Arnavutluk maçı bizim için çok önemli. Çünkü aynı gün Fransa, İzlanda'yı ağırlıyor. İlk önce önümüzdeki Arnavutluk maçını alıp, Fransa maçına odaklanacağız. Türk Milli Takımı sürprizleri seviyor, ben orada da sürpriz yapacağımıza inanıyorum."

Sponsorların, futbol endüstrisinin vazgeçilmez paydaşlarından olduğunu aktaran Kalkavan, Mercedes-Benz Türk ile uzatılan sözleşmeyle ilgili olarak ise şunları kaydetti:

"Sponsorlarımız bizler için çok değerli. Federasyonumuz bünyesindeki en güçlü sponsorlarımızdan bir tanesi de Mercedes Grubu. 23 yılı aşkın bir süredir beraberiz. İnşallah daha nice 23 seneler devam etmeyi düşünüyoruz. Sadece iyi günlerde değil, zor günlerde de Mercedes bize değer katmış bir firma. Global anlamda sektörün öncüleri ile beraber sponsorluk yapmayı hedefliyoruz. Şenol hocamız önderliğinde, futbolcu arkadaşlarımız sahada, bizler de yöneticiler olarak yönetsel anlamda onlara değer katarak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonasını hedefliyoruz. Bu başarılar pekiştikçe, sponsorluk anlamında elimizde daha kolaylaşacak." 

Hamit Altıntop: Cuma günü çok büyük bir adım atabiliriz...

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