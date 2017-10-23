Hamilton şampiyonluğa yaklaştı! Gün sayıyor...

Formula 1 sezonunun 17. mücadelesi, ABD'nin Teksas eyaletinin başkenti Austin'de bulunan 5 bin 513 metrelik Amerika Pisti'nde 56 tur üzerinden yapıldı.

Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel, yarışa "pole" pozisyonunda başlayan Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton'ı kalkış anında geçerek liderliğe yükseldi. Hamilton, 6. turda yaptığı atakla rakibini geçerek yeniden zirveye yerleşti.

Kalan turlarda rakiplerine geçilmeyen Hamilton, müsabakayı 1.33.50.991'lik derecesiyle ilk sırada bitirdi. Hamilton, sezonun 9'uncu, kariyerinin 62'nci birinciliğine ulaştı.

Hamilton'ın 10.143 saniye gerisinde Vettel ikinci, 15.779 saniye arkasında aynı takımdan Fin pilot Kimi Raikkonen üçüncü sırayı aldı. Red Bull-TAG Heuer'in Hollandalı sürücüsü Max Verstappen ise yarışı üçüncü sırada tamamlamasına rağmen aldığı 5 saniye cezası nedeniyle 4'üncülüğe geriledi.

Bu galibiyetle puanını 331 yapan sürücüler klasmanı lideri Hamilton, bitime 3 yarış kala Vettel ile arasındaki farkı 66'ya çıkardı ve şampiyonluğa yaklaştı. İki pilotu, 244 puanla Mercedes'ten Fin sürücü Valtteri Bottas izledi.

Mercedes, 575 puana ulaşarak takımlar klasmanında üst üste 4. şampiyonluğunu ilan etti.

Formula 1'de sezonun 18. yarışı Meksika Grand Prix'si, 29 Ekim'de gerçekleştirilecek.



- İlk 10

ABD Grand Prix'sinde ilk 10'a giren pilotlar şöyle:

1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Sebastian Vettel (Ferrari)

3. Kimi Raikkonen (Ferrari)

4. Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer)

5. Valtteri Bottas (Mercedes)

6. Esteban Ocon (Force India-Mercedes)

7. Carlos Sainz (Toro Rosso-Renault)

8. Sergio Perez (Force India-Mercedes)

9. Felipe Massa (Williams Mercedes)

10. Daniil Kvyat (Toro Rosso-Renault)



- Pilotlar ve takımlar klasmanı

Formula 1'de ABD Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya) - 331 puan

2. Sebastian Vettel (Almanya) - 265

3. Valtteri Bottas (Finlandiya) - 244

4. Daniel Ricciardo (Avustralya) - 192

5. Kimi Raikkonen (Finlandiya) - 160

Takımlar klasmanı

1. Mercedes - 575 puan

2. Ferrari - 425

3. Red Bull - 318

4. Force India - 159

5. Williams - 68