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HAMİLEYKEN ŞAMPİYON OLDU

Wimbledon Tenis Turnuvası tekerlekli sandalye çift kadınlar kategorisinde yarışan Jordanne Whiley'in 11 haftalık hamileyken şampiyon olduğu ortaya çıktı.

Hürriyet Haber
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Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da, tekerlekli sandalye çift kadınlar kategorisini Japon partneri Yui Kamiji ile zirvede tamamlayan Büyük Britanyalı tenisçi Jordanne Whiley'in, oyunlar sırasında 11 haftalık hamile olduğu ortaya çıktı. İngiliz basınında yer alan haberlerde, 25 yaşındaki tenisçinin Wimbledon turnuvasına 11 aylık hamileyken katıldığı ifade edildi. Whiley de Twitter hesabından 13 haftalık ultrason resmi paylaşarak yayımladığı mesajında, "Bu yılki Wimbledon'da küçük bir yardım aldım." ifadelerine yer verdi.

Büyük Britanyalı tenisçi ve partneri Kamiji, yaklaşık iki hafta önce Wimbledon finalinde Marjolein Buis ile Diede de Groot çiftini yenerek şampiyon olmuştu.
Sene başında da ABD'li yıldız tenisçi Serena Williams, Avustralya Açık tek kadınlar şampiyonluğunu 8 haftalık hamileyken kazandığı anlaşılmıştı.

Wimbledon Tenis TurnuvasıJordanne WhileyYui Kamiji
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