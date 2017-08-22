Hami Mandıralı'dan olay sözler: Sıradan bir futbolcu olur

Trabzonspor’un efsane futbolcusu ve eski hocası Hami Mandıralı, Yusuf Yazıcı’nın sadece yanındakine top verip alarak, bir yere gelemeyeceğini belirterek, “Adam eksiltmeli, topla yol katetmeli, şut ve pas atmalı. Böyle giderse sıradan bir oyuncu olacak” dedi.

Trabzonspor’un efsane futbolcusu ve eski hocası Hami Mandıralı, Yusuf Yazıcı’nın sadece yanındakine top verip alarak, bir yere gelemeyeceğini belirterek, “Adam eksiltmeli, topla yol katetmeli, şut ve pas atmalı. Böyle giderse sıradan bir oyuncu olacak” dedi.

Trabzonspor’un efsane isimlerinden Hami Mandıralı’dan genç yıldız Yusuf Yazıcı’ya uyarı geldi. Mandıralı, “Mehmet Ekici kadro dışı kalmasa Yusuf olmayacaktı. Yusuf’u bir Süper Lig maçında ilk oynatan bendim. Yetenekli bir futbolcu. Yusuf şuna karar vermeli; ‘Ben yıldız bir futbolcu mu, sıradan bir oyuncu mu olacağım?’ Böyle giderse sıradan bir oyuncu olacak. Yıldız oyuncu adam geçip, eksiltmeli, topla yol katetmeli, şut, gol ve pas atmalı. Sadece yanındakine top verip, almayacak. Allah vergisi bir fiziği var. Beckham gibi fiziği var, yakışıklı ve güzel bir çocuk. Onu iyi kullanıp, pazarlarsa Trabzonspor, Yusuf Yazıcı’dan büyük para kazanır. Kendi kaderini kendi çizecek” ifadelerini kullandı.

◊ 50. yılda şampiyonluk hedefiyle yola çıkan ve ilk iki haftada 4 puan alan Trabzonspor’un kuruluş yıl dönümünü kutladığını anımsatarak, bordo mavililerin bu sezon şampiyonluğu hedeflediğini ancak şu anda umut vermediğini savunan Mandıralı, “Ersun Yanal’ın istediği bütün oyuncular alındı. Yeni transferlerin yapılması da gündemde. Trabzonspor’un şu anda oynadığı futbol umut ve keyif vermiyor. Ancak 5. haftadan sonra her şey değişebilir” ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz’ın olgunluk çağında olduğunu kaydeden Mandıralı, “Böyle iştahlı devam ederse 20 golü geçebileceğini düşünüyorum” diye konuştu