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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
08.09.2019 - 12:36, Son Güncelleme:

Hami Mandıralı: Yusuf Yazıcı gitmek zorundaydı

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Efsane futbolcu ve teknik direktör Hami Mandıralı Bu yıl Fransa'ya transfer olan Yusuf Yazıcı için konuştu. "Yusuf yeni bir sayfa açtı diyen Mandıralı "Onu düşünmesinler, dua etsinler." dedi.

TRABZONSPOR'UN ÇOCUKLARINA SAHİP ÇIKMASIYLA İLGİLİ ENDİŞELERİM VAR

Türk futbolunun ve Trabzonspor'un efsane futbolcularından Hami Mandıralı, "Trabzonspor camiası tabii çocuklarını sever, onda sıkıntı yok ama sahip çıkma konusunda benim endişelerim var. Biz Mustafa Akçay hocamla Trabzonspor'da göreve başladığımızda o ligin bitimine 14 maç kala görevi bıraktı, ben devam ettim. Bu övünülecek bir şey mi, adını insanlar koysun. Ben 30 bin Türk Lirası maaş alırken takım 4'üncü oldu. İsim yapmış oyuncuların 3-4 tanesini de kadro dışı bırakmıştım ki onlar takımın en önemli oyuncularıydı. Biz genç kardeşlerimizle yolumuza devam ettik ve ligi 4'üncü sırada bitirdik ve UEFA Kupası'na katıldık" dedi.

Hami Mandıralı'nın açıklamalarında öne çıkan sözleri şöyle;

TRABZNOSPOR'UN KADROSU ÇOK ÖNEMLİ

Çok önemli bir kadrosu var Trabzonspor'un. Alternatifsiz bir kadro. Ünal hocanın bundan sonra bu kadronun en iyisini sahaya sürmesi lazım. Çünkü öyle bir kadro kurmuşsun ki her mevkinin alternatifi var."

"YUSUF'U SÜPER LİG'DE İLK OYNATAN BENİM"

"Yusuf'u Süper Lig'de ilk oynatan benim. Çaykur Rizespor maçında 2 gol atmıştı. Öyle başladı Trabzonspor'da futbol hayatı. Hep kadroların içerisinde oldu. Sadi Tekelioğlu zamanında da vardı. Belki kupa maçlarında oynatıyorlardı ama lig maçlarında ilk oynatan hoca benim. Lige 2 golle başlamıştı."

"YUSUF YENİ BİR SAYFA AÇTI; ONU DÜŞÜNMESİNLER, DUA ETSİNLER"

"Yusuf yetenekli oyuncu. Kulübe ve kendisine çok iyi paralar teklif edilmiş. Ben Yusuf'un kaybolduğunu düşünmüyorum. Yusuf'u artık Trabzon şehri de takım da düşünmemeli. O kendisine yeni bir sayfa açtı, orada inşallah başarılı olur. Eğer Yusuf'u seviyorlarsa dua etsinler. Yusuf çok güzel para kazandırmıştır Türkiye'ye. Mazisi 1.5- 2 yıl yani Trabzonspor'da yani bu çok önemli bir şey. Bu kadar para veriliyorsa göndereceksin."

Hami Mandıralı: Yusuf Yazıcı gitmek zorundaydı

Hami Mandıralı: Yusuf Yazıcı gitmek zorundaydı

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