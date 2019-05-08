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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
08.05.2019 - 15:55, Son Güncelleme:

Hamamcıoğlu: "Yaratılan gerginliğin kimseye faydası yoktur"

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Hamamcıoğlu: "Yaratılan gerginliğin kimseye faydası yoktur"

Galatasaray Kulübünün mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısı başladı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki Özhan Canaydın Salonu'nda yapılan toplantıda, yeni oluşturulan etik ve iletişim çalışma grupları ile tüzük tadil revizyonu çalışmaları hakkında sunumlar gerçekleştirildi. Sunumların ardından gündem hakkında konuşan Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz'in eski başkanlardan Faruk Süren ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

Daha önceki toplantılarda birlik ve beraberlik mesajları verdiklerini aktaran Hamamcıoğlu, "23 Mart'ta yapılan olağan genel kurul sonrası yaşanmakta olan sıkıntı ve olağan dışı süreç boyunca tüm paydaşlarımızın beyanlarına çok dikkat etmeleri ve her türlü ayrıştırıcı, ötekileştirici mesajlardan kaçınmaları, özellikle futbol takımımızın şampiyonluk yolunda potaya girdiği dönemde birlik olmamız gerektiğini hatırlatmıştık. Eski yöneticilerimizin, başkanlarımızın ve sporcularımızın, Galatasaray'ımızın en önemli varlığı olduğunu birçok kez vurguladık." diye konuştu.

Başkan Mustafa Cengiz'in spor basını temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda eski başkanlardan Faruk Süren hakkında talihsiz beyanlarda bulunduğunu savunan Hamamcıoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Bu konuda bize çok tepki geldi. Bu konuyu bugünkü divan toplantısında biraz yumuşatarak geçmeyi planlarken Sayın Cengiz'in dün akşam itibarıyla resmi sitemizde yayımlanan zorunlu açıklaması çıktı. Bu mesajın sonunda birlik ve beraberlikten söz edilmekteyse de konuya yaklaşım, yaratılan algı ve özellikle üslup tam tersine ayrıştırıcı olmaya devam etmektedir. Gereksiz yere yaratılan gerginlik ve mağduriyetlerin hiç kimseye sürdürülebilir bir faydası yoktur. Divan kurulu olarak tüm paydaşlarımızı gelişmeleri, süreçleri, görev ve sorumluluklar ile öncelikleri doğru okumaya davet etmek zorunda hissediyoruz."

Hamamcıoğlu, yayıncı kuruluş olan beIN Sports ile Türkiye Futbol Federasyonunun ortaklaşa düzenlediği "Futbolun Süperleri" ödül töreninde Galatasaray'dan kimseye ödül verilmemesiyle ilgili, "Yayıncı kuruluş ve Türkiye Futbol Federasyonunun henüz lig bitmeden 2018-2019'un en başarılılarını alelacele belirlemesi işgüzarlıktır. Bu organizasyon kanımızca düpedüz emeğe saygısızlık ve bilinçli bir algı yönetimidir. Tek istediğimiz futbol takımımızın ve hocalarımızın oyuncuları vasıtasıyla buna cevap vermesidir. Temennimiz o dur ki; mutlu sona ulaşmamıza çok az kaldı. Yönetim kurulunun törenlere katılmayarak gösterdiği seviyeli tepkiyi takdirle karşıladık." şeklinde görüş belirtti. Toplantı, gündemle ilgili görüşlerle devam ediyor.

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Hamamcıoğlu: Yaratılan gerginliğin kimseye faydası yoktur

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