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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
06.06.2019 - 14:52, Son Güncelleme:

Haluk Yıldırım Uludağ'da hedefi açıkladı

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Haluk Yıldırım Uludağ'da hedefi açıkladı

Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım 'Basketbol Sohbetleri'nde hem kadın hem de erkek milli takımlarımızın çok kritik sınavları öncesinde açıklamalar yaptı.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun 'Basketbol Sohbetleri' adı altında gerçekleştirdiği Türkiye turu, Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım’ın katılımıyla bu kez Bursa Uludağ Üniversitesi’nde gerçekleşti.

Milliyet Gazetesi Yazarı Ümit Avcı’nın moderatörlüğü üstlendiği sohbette, Fanatik Gazetesi Yazarı Gökhan German, basketbol yazarı Gökhan Türe ile TBF Merkez Hakem Komitesi Başkan Yardımcısı ve Bursa Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Engin Kennerman da konuşmacı olarak yer aldı.

Bursa basketbolunun genel sorunları konuşulurken, gelecek sezondan itibaren iki takımın şehirde yeniden basketbol sevgisini en üst düzeye çıkaracağının ve tesis konusunda yeni hamleler yapılması gerektiğinin altı çizilirken, milli takımlar direktörü Haluk Yıldırım’a, hem kadın hem de erkek milli takımlarımızın çok kritik sınavları öncesindeki son durumlarıyla ilgili sorular yöneltildi. Yıldırım, her iki ekibimizde de ilk hedefin Olimpiyatlar’a katılma hakkı olduğunun altını çizerken, çok iyi bir hazırlık dönemi geçirerek şampiyonalara kadar tam olarak hazır hale geleceklerini belirtti.

Ömer Faruk’tan haber yok!

Ligimizdeki yabancı kuralının değişmesi nedeniyle artık oyuncu havucumuzun daha da genişlediğini ve bunun avantajını yaşacaklarını ifade eden Yıldırım, NCAA’de forma giyen ancak bu sezonu oynamadan geçiren Ömer Faruk Yurtseven’in de aday kadro listesinde adının olacağını ancak genç oyuncuya milli takım heyeti olarak henüz ulaşamadıklarını, bu nedenle kadroda bulunup bulunmayacağını net olarak söyleyemeyeceğini de ifade etti.

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