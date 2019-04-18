Haluk Şahin: "Takımda herkes mutlu. İlk 11’de oynayan..."

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriHaluk Şahin: "Takımda herkes mutlu. İlk 11’de oynayan..."
GeriFutbol Haluk Şahin: "Takımda herkes mutlu. İlk 11’de oynayan..."
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
18.04.2019 - 10:25, Son Güncelleme:

Haluk Şahin: "Takımda herkes mutlu. İlk 11’de oynayan..."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haluk Şahin: "Takımda herkes mutlu. İlk 11’de oynayan..."

Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Demirören Haber Ajansı’na (DHA), ligdeki hedefleri ve geleceğe yönelik planlamalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

28’inci hafta itibariyle 4’üncü sırada bulunduklarını hatırlatan Şahin, "Ligde rakiplerimizin de bizim de zor maçlarımız var. Öncelikle Evkur Yeni Malatyaspor maçını kazanalım daha sonra önümüze bakalım. Son 6 maçta alacağımız puan ve puanlarla ligdeki yerimiz belli olur" dedi.

"3 PUAN OLSUN, BİZİM OLSUN"

Bu hafta Evkur Yeni Malatyaspor karşısında 3 puan hedeflediklerini, rakipleriyle ligin ilk yarısında oynanan maçta alınan sonucun geride kaldığını belirten Şahin, "Bu hafta 3 puanı alarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Skor ne olursa olsun, 3 puan olsun bizim olsun. Futbol her türlü sonuca açık bir oyun. Biz 3 puan bekliyoruz" diye konuştu.

"TAKIMDA HERKES MUTLU"

Takımda arkadaşlık ortamının üst seviyede olduğunu, forma giyen, oyuna giren, oyundan çıkan her oyuncunun mutlu olduğunu kaydeden Şahin, bu konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Arkadaşlık ortamı olduktan sonra oyuna giren de, çıkan da, oynayan da, oynamayan da çok mutlu. İlk 11’de oynayan biliyor ki forma onun hakkı. Çıkan futbolcu da biliyor ki o dakikaya kadar iyi mücadele etti ve yoruldu. Ama sonuçta hepsi kucaklaşıyor. Tabii ki bu sistemde Ünal hocanın payı çok büyük. Sezon başından beri Ünal hocanın yaptığı çalışmalar hep buna yönelikti. Forma kimin hakkıysa o alıyor, futbolcularımız da buna saygı gösteriyor. Zaten maç sonunda, maçtaki atılan gollerde kulübede oturan ve oynayanların sevinci bunu gösteriyor."

Haluk Şahin: Takımda herkes mutlu. İlk 11’de oynayan...

"ALTYAPIYLA İLGİLİ RAPOR HAZIRLATIYORUZ"

Altyapıya ilgili bir rapor hazırladıklarını ifade eden Haluk Şahin, bu konuyla ilgili ise şunları dedi:

"Altyapıda Hamit hocamıza geniş çaplı bir rapor hazırlatıyoruz. Rapordan sonra komite olarak toplantı yapacağız ve ona göre sistem geliştireceğiz. 1461 Trabzon’dan da beklentilerimiz var. Sezon başı çok genç bir kadro kurduk. Bulunduğumuz yer hak etmediğimiz ve bize yakışmayan bir yer. Kalan 3 maçta puan ve puanlar alıp birkaç basamak daha yukarıya çıkmayı planlıyoruz. Gelecek sezon böyle olmayacak ve bu sezonu telafi edeceğiz. Bu yıl hedefimiz alttan yukarıya birkaç futbolcu vermekti. Onu da başarabilirsek mutlu olacağız."

"COŞKULU BİR TRİBÜN GÖRMEK İSTİYORUZ"

Taraftarlara da çağrıda bulunan Şahin, "Taraftarımızı çok seviyoruz. Bize destek oluyorlar. Kazandıkça sayımızı artıralım. Çünkü futbolcularımız buna layık, bunu da bekliyorlar. Evkur Yeni Malatyaspor maçında tribünlerde o coşkuyu görmek istiyoruz. Şölen havasında bir maç olmasını arzu ediyoruz" diyerek açıklamalarını tamamladı.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Fenerbahçe Beko Zalgiris basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İkinci maç!

Cüneyt Çakır'ın kararları doğru mu? Mark Clattenburg tek tek değerlendirdi

James Harden, play-off modunu açtı! Triple-double'la gelen zafer...

Oyundan çıkarken takım arkadaşını sakatladı