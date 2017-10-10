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Haluk Levent Ampute Milli Takım'ı için harekete geçti

Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı, EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İngiltereyi 2-1 yenerek şampiyon oldu. Sanatçı Haluk Levent' de, Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı’nın çocuklarına burs vereceğini açıkladı.

Hürriyet Haber
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Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İngiltere ile Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Türkiye maçı son dakika golüyle 2-1 kazandı.

Ampute Futbol Milli Takımı, bu sonuçla şampiyon olup tüm Türkiye'yi sevince boğarken, sanatçı Haluk Levent, milli takımın oyuncularının çocukları için önemli kararı açıkladı.

Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı'nı tebirk eden Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "AHBAP olarak milli takım oyuncularının (varsa) çocuklarına prim olarak 1 yıllık burs vermeye karar verdik. Elimizden bu kadar geliyor" dedi.

Haluk Levent Ampute Milli Takımı için harekete geçti

 

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