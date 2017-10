Hallgrimsson: 'Kazanmak için sahaya çıkacağız'

İzlanda Milli Takım teknik direktörü Heimir Hallgrimsson maçın oynanacağı Eskişehir Yeni Stadyum'da basın toplantısı düzenledi. Gruptaki takımların şanslarının eşit olduğunu ifade eden Heimir Hallgrimsson şöyle devam etti:



"Grubun durumuna baktığınız zaman grup çok açık ve eşit bir grup olduğunu düşünüyorum. Hatta şöyle söyleyebiliriz grup lideri tüm eleme gruplarına baktığınız zaman en düşük puanla birinci sırada olan bir grubun içerisindeyiz. Her şeyin son ana kadar son güne kadar açık olduğunun bilincindeyiz. Gerçekten de 4 tane takım var burada, dünya kupasına katılma olasılığı olan. Artık bu saatten sonra son maçın, son vuruşuna kadar her şeyin değişebileceği bir grup. Hata payının çok düşük olduğu hatta olmadığını söyleyebilecek kadar eşit durumdayız. Bu noktadan sonra takımımız adına iyi organize olmamız gerektiğini düşünüyorum. Minimum hata yaparak takımın iyi performans göstermesi bizim için çok iyi olacak. Baktığımız zaman geçmiş 2-3 yıllık bir periyotumuza takım olarak zaten iyi organize olan bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Yine önümüzdeki kalan 2 maç içerisinde aynı şekilde devam ederek, hata payımızı çok düşük tutarak, aynı şekilde maçlarımızı devam edip bu gruptan çıkmayı hedefliyoruz."



"ZOR BİR RAKİBİN OLDUĞUNUN FARKINDAYIZ"

İzlandalı gazetecilerin de sorularını yanıtlayan Heimir Hallgrimsson yarınki maçla ilgili soru üzerine "Türkiye, Hırvatistan'a karşı çok iyi oynadı. Çok iyi bir performans gösterdi. Bu nedenden dolayı böyle kritik maçta, böyle bir performans gösterdikten sonra yarınki maçta buna benzer, bir önceki maçtaki taktik ve diziliş şeklinde çıkmasını bekliyoruz ve karşımızda zor bir rakibin olduğunun farkındayız ve bilincindeyiz" diye konuştu.



"KAZANMAK İÇİN ÇIKACAĞIZ"

Heimir Hallgrimsson, Türkiye karşılaşmasında 1 puan için mi 3 puan için mi oynayacakları sorusuna da "Tabi ki bizim için 1 puan da iyi bir sonuç olacak ama biz takım olarak her zaman sahaya galibiyet için çıktığımız için yarın da bundan farklı bir durum olmayacaktır. Biz de maçı kazanmak için sahada elimizden geleni yapacağız" yanıtını verdi.



İzlanda Takım Kaptanı Aron Einar Gunnarsson da takım olarak güçlü olduklarını söyleyerek, "İyi bir organize takımız ve takım ruhumuzun her zamanki gibi çok iyi olduğunu düşünürsek ve bu şekilde yaklaşırsak maça, bu maçta başarılı olacağımızı düşünüyoruz. Takım olarak genelde hep birbirimize bağlı bir takımız. Organizasyonumuzun çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Her koşula karşı bir A planımız, B planımız olduğunu da belirterek yarınki maça galibiyet için, 3 puan için çıkacağız."