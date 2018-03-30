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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Voleybol
AA
30.03.2018 - 12:49, Son Güncelleme:

Halkbank'ta hedef, üst üste 3. şampiyonluk

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Halkbank'ta hedef, üst üste 3. şampiyonluk

Voleybol Efeler Ligi'nde Arkas Spor ile final maçları oynayacak Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın başantrenörü Slobodan Kovac, iyi sonuçlar alarak şampiyonluğa ulaşmak istediklerini söyledi.

Ligde normal sezonu lider tamamlayan, çeyrek finalde Afyon Belediyesi Yüntaş'ı, yarı finalde de İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u geçerek adını finale yazdıran Halkbank'ta başantrenör Slobodan Kovac ile takım kaptanı Burutay Subaşı, İzmir ekibi Arkas Spor ile oynanacak şampiyonluk maçları öncesinde AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Final serisinde başarılı olmak için ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren Kovac , Arkas Spor ve Halkbank'ın Türkiye’nin en başarılı iki takımı olduğuna dikkati çekti.


Normal sezonu başkent ekibinin ardından ikinci basamakta tamamlayan İzmir temsilcisiyle ligde ikinci kez finalde karşılaşacaklarını hatırlatan Kovac, "Psikolojik olarak hep kupa almaya odaklanıyorum. İyi voleybol oynayıp güzel sonuç almaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Statü eleştirisi
Sırp başantrenör, final etabı statüsünü de eleştirerek ilk iki maçın arka arkaya İzmir'de oynanacak olmasını benimsemediklerini dile getirdi.
"İlk iki maçı İzmir'de oynayacağız. Bu haliyle ligi ilk sırada bitirme avantajını yitirmiş bulunmaktayız." yorumunu yapan Kovac, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz sezon final sistemi daha adildi. Bizi daha zor bir final etabı bekliyor. Bize düşen iyi oynamak ve gücümüzü sahaya yansıtmak. İzmir’de iyi sonuçlar alarak avantajlı bir şekilde salonumuza dönmek ve burada işi bitirmek istiyoruz. Bu amaca ulaşmak için elimizden geleni yapacağız."

Üst üste üçüncü şampiyonluk
Mavi-beyazlı ekibin takım kaptanı Burutay Subaşı ise saygı duydukları rakipleriyle önemli bir final serisi oynayacaklarını belirtti.
Sergiledikleri performansla bu sezon ligi ilk sırada bitirmeyi, ardından da finalde mücadele etmeyi hak ettiklerine dikkati çeken Burutay, "Üst üste üçüncü şampiyonluğumuzu ilan etmek istiyoruz. Tüm takım bunu başarmak için kenetlendik." dedi.
Rakibin dirençli ve güçlü bir ekip olması nedeniyle şampiyonluk yolunun da zorlu geçeceğini kaydeden Burutay, "İnanıyoruz ki şampiyonluk olacak. Camia olarak buna inandık. Kupanın Ankara’da kalması için her şeyimizle sahada yer alacağız." diye konuştu.

Statü
Efeler Voleybol Ligi'nde Halkbank ile Arkas Spor arasında oynanacak final serisi 1 Nisan'da İzmir'de başlayacak. Final serinin ilk iki randevusu İzmir’de, son üç karşılaşma ise Ankara’da oynanacak. Seride 3 maçı kazanan şampiyonluğunu ilan edecek.

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