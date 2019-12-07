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Voleybol
ANKARA (İHA)
07.12.2019 - 11:14, Son Güncelleme:

Halkbank’ın rakibi Arkas Spor

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Halkbank’ın rakibi Arkas Spor

Efeler Voleybol Liginde ilk devrenin 10. maçında Halkbank, Ankara’da Arkas Spor’u konuk edecek.

Başkent Voleybol Salonunda oynanacak müsabaka yarın saat 19:00’da başlayacak.

Maç öncesinde 14 puanı bulunan Halkbank 7, 17 puanlı Arkas Spor 5. sırada yer alıyor.

Karılaşma ile ilgili görüşlerini açıklayan milli smaçör Gökhan Gökgöz, mutlaka kazanmaları gereken bir maça çıkacaklarını söyledi.

Tecrübeli oyuncu, “Her maça olduğu gibi, bu mücadeleye de iyi hazırlandık. Rakibimizi Ankara’dan puansız göndererek sıralamada daha iyi bir yer edinmek arzusundayız. Önümüzde çok yoğun bir maç ve seyahat programı var. Hepsinden alnımızın akıyla çıkmak ve son iki maçımızı galibiyetle kapatmak istiyoruz” diye konuştu.

 

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MevzuBahis | 6-8 Aralık 2019 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, yeni iddaa programı MevzuBahis'te, haftanın öne çıkan maçlarını masaya yatırdı.
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Halkbank’ın rakibi Arkas Spor

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