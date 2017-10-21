Halkbank'ın konuğu Jeopark Kula Belediyespor

TVF Başkent Salonu'nda oynanacak haftanın son karşılaşması saat 18.30'da başlayacak. Geçen hafta Fenerbahçe'yi deplasmanda yenen Halkbank, 5 haftada elde ettiği 3 galibiyetle 4. sırada yer alıyor. Ligde 2 galibiyet alan Jeopark Kula Belediyespor ise 10. sırada bulunuyor.
Halkbank Başantrenörü Slobodan Kovac, yaptığı açıklamada, rakiplerine saygı duyduklarını belirterek, "Tehlikeli bir takımla karşılaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Jeopark Kula Belediyespor'un iyi servis karşıladığına dikkati çeken Kovac, "Etkili smaçörleriyle bu avantajlarını sayıya dönüştürebiliyorlar. Bu nedenle dikkatli davranmalıyız. Takımıma güveniyorum. Haftayı 3 puanla kapatmak ve galibiyet serisi yakalamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.