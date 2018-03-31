Halkbank'ın hedefi kupa!
Efeler Voleybol Ligi play-off final serisinin ilk maçında yarın İzmir'de Arkas Spor ile karşılaşacak Halkbank'ın milli oyuncusu Hakkı Çapkınoğlu, şampiyonluğu hak ettiklerini bildirdi.
Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, mavi-beyazlı takımının genç voleybolcusu Hakkı Çapkınoğlu, finale kadar çok iyi işler yaparak geldiklerini belirtti.
Takım olarak kupaya kenetlendiklerini ifade eden milli voleybolcu, "İyi çalıştık, iyi durumdayız. Şampiyonluğu hak ettik. Finale kadar gelmişken buradan elimiz boş dönmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.
Lig etabını Halkbank'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Arkas Spor'u iyi tanıdıklarını ve saygı duyduklarını aktaran Hakkı, şu değerlendirmede bulundu:
"Sahada bize çıkaracakları zorlukları biliyoruz. Bunlara karşı önlemlerimizi aldık. Elbette yaptığımız iş spor ve içinde birçok parametre barındırıyor. O nedenle garanti galibiyet diye bir şey yok. İzmir'den avantajlı bir netice ile dönmek ve Ankara'da taraftarımızla birlikte kupayı kaldırmak arzusundayız."
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