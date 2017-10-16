Halkbank Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Slobodan Kovac, yaptığı yazılı açıklamada, Fenerbahçe galibiyetinin, takım içindeki teknik sıkıntıların gözardı edileceği anlamına gelmeyeceğini ifade etti.

Öncelikle, zorlu Fenerbahçe deplasmanından galibiyetle döndükleri için mutlu olduklarını belirten Kovac, "Takım içinde, teknik anlamda bazı sorunlarımız var. Fenerbahçe galibiyeti, söz konusu problemleri çözdüğümüz anlamına gelmiyor. Bundan sonraki süreçte daha fazla çalışıp, bu teknik sıkıntıları çözmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu sezon sakatlık ve hastalıklar nedeniyle sıkıntılar yaşadıklarına değinen Sırp antrenör, ilk deplasman galibiyetini elde ettikleri Fenerbahçe karşılaşmasına hemen hemen tam kadro çıktıklarına dikkati çekti.

Kovac, bu açıdan da mutlu olduğunu vurgulayarak, "Önümüzdeki günlerde çalışmalarımızı sürdürüp, zorlu lig maratonuna sıkıntıya düşmeden hazır olmalıyız." ifadesini kullandı.

Gelecek hafta Jeopark Kula Belediyespor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Kovac, şunları kaydetti:

"İki hafta üst üste deplasmanda oynamıştık. Bu kez Ankara'da oynayacağız. Kula'nın çok tehlikeli bir takım olduğunu düşünüyorum. Çok iyi servis karşılayan oyuncularının yanında, çok iyi smaçörleri de var. Bu takıma saygı duymalıyız. Tüm rakiplerimize saygı duymalıyız ama önce kendimize saygı duymalıyız. Dolayısıyla, rakibimize Halkbank'ın gücünü sahada göstermemiz lazım. Kula maçının bizim bundan sonraki ilerleyişimize katkı yapmasını sağlamalıyız. Bunun için herkesin idman ve maçlarda tam konsantrasyonla çıkması şart."