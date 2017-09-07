Halkbank, Kübalı pasör çaprazı ile anlaştı!

Kulüpten yapılan açıklamaya göre ligin son şampiyonu, pasör çaprazı ve smaçör pozisyonunda da görev yapabilen 28 yaşındaki Ramos'u kadrosuna kattı.

Geçen yıl İtalya'nın LPR Piacenza takımında forma giyen sporcu, Avrupa'da voleybolla ilgilenen herkesin Halkbank'ı bildiğini ifade ederek, "Bu önemli takımın bir parçası olacağım için sevinçliyim. Halkbank son iki sezonun şampiyonu. Daha önemlisi, karakterinde şampiyonluk var. Bu anlamda özelliklerimiz uyuşuyor. Neler olacağını zaman gösterecek." ifadelerini kullandı.

Küba Milli Takımı ile 2009 Dünya Kupası ve 2010 Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Ramos, 2011 Dünya Kupası'nda En Skorer Oyuncu ödülünü kazandı.