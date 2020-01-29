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Voleybol
AA
Haber Giriş: 29.01.2020 - 21:48,Son Güncelleme:/

Halkbank, Jastrzebski Wegiel karşısında tutunamadı

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Halkbank, Jastrzebski Wegiel karşısında tutunamadı

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. hafta maçında sahasında Polonya temsilcisi Jastrzebski Wegiel'e 3-0 mağlup oldu.

Salon: TVF Başkent
Hakemler: Eldar Zulfugarov (Azerbaycan), Stefano Cesare (İtalya)
Halkbank: Hakkı Çapkınoğlu, Mehmet Kantarcıoğlu, Bahov, Faik Samed Güneş, Seganov, Bayram Efe (Hasan Yeşilbudak, Volkan Döne, Abdullah Çam, Orçun Ergün, Gökhan Gökyüz)
Jastrzebski Wegiel: Fornal, Vigrass, Konarski, Fromm, Gladyr, Kampa (Popiwczak, Iglesias, Bucki, Dominik)
Setler: 18-25, 18-25, 15-25
Süre: 72 dakika (24, 25, 23)


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