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Voleybol
AA
20.03.2018 - 10:19, Son Güncelleme:

Halkbank, İtalya deplasmanında

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Halkbank, İtalya deplasmanında

Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi 12'li play-off turu rövanş maçında, yarın İtalya'nın Sir Colussi Sicoma takımına konuk olacak.

Perugia kentindeki Evangelisti Spor Salonu'nda TSİ 22.30'da başlayacak karşılaşmayı, Bulgaristan Voleybol Federasyonundan Dobromir Dobrev ve Slovakya Voleybol Federasyonundan Igor Porvaznik hakem ikilisi yönetecek.

Ankara'da oynanan karşılaşmayı 3-0 kaybeden Halkbank, turu geçmesi durumunda 6'lı play-off turunda Lokomotiv Novosibirsk (Rusya)-Noliko (Belçika) eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.


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