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Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Şampiyonlar Ligi'nde Zenit Kazan'ı ağırlayacak
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 3. maçında yarın Rusya'dan Zenit Kazan'ı konuk edecek.
TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.30'da oynanacak.
Halkbank, grupta Greenyard'a 3-2, Jastrzebski Wegiel'e ise 3-0 mağlup olmuştu.
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