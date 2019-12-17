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Voleybol
AA
17.12.2019 - 09:49, Son Güncelleme:

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Şampiyonlar Ligi'nde Zenit Kazan'ı ağırlayacak

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Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Şampiyonlar Ligi'nde Zenit Kazan'ı ağırlayacak

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 3. maçında yarın Rusya'dan Zenit Kazan'ı konuk edecek.

TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.30'da oynanacak.

Halkbank, grupta Greenyard'a 3-2, Jastrzebski Wegiel'e ise 3-0 mağlup olmuştu.

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