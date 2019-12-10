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Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2. maçına çıkıyor!
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 2. maçını, yarın deplasmanda Polonya ekibi Jastrzebski Wegiel'e karşı oynayacak.
Jastrzebie-Zdroj kentindeki Widowiskowo Spor Salonu'nda yapılacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.
Halkbank, C Grubu ilk hafta maçında Belçika temsilcisi Greenyard'a 3-2 yenilmişti.
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