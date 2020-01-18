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Voleybol
AA
Haber Giriş: 18.01.2020 - 20:32,Son Güncelleme:/

Halkbank 0-3 Fenerbahçe HDI Sigorta

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Halkbank 0-3 Fenerbahçe HDI Sigorta

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda Halkbank'ı 3-0 yendi.

Salon: Başkent

Hakemler: Zeki Bocutcu, Erkan Sarı

Halkbank: Samet Faik Güneş, Seganov, Efe Bayram, Hakkı Çapkınoğlu, Metin Toy, Bahov (Volkan Döne, Hasan Yeşilbudak, Gökhan Gökgöz, Orçun Ergün, Abdullah Çam, İbrahim Emet)

Fenerbahçe HDI Sigorta: Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak, İzzet Ünver, Emre Batur, Ter Maat, Hidalgo, (Ahmet Karataş, Caner Dengin)

Setler: 21-25, 18-25, 22-25

Süre: 93 dakika (32, 29, 32)

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Halkbank 0-3 Fenerbahçe HDI Sigorta

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