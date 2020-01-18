Halkbank 0-3 Fenerbahçe HDI Sigorta
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda Halkbank'ı 3-0 yendi.
Salon: Başkent
Hakemler: Zeki Bocutcu, Erkan Sarı
Halkbank: Samet Faik Güneş, Seganov, Efe Bayram, Hakkı Çapkınoğlu, Metin Toy, Bahov (Volkan Döne, Hasan Yeşilbudak, Gökhan Gökgöz, Orçun Ergün, Abdullah Çam, İbrahim Emet)
Fenerbahçe HDI Sigorta: Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak, İzzet Ünver, Emre Batur, Ter Maat, Hidalgo, (Ahmet Karataş, Caner Dengin)
Setler: 21-25, 18-25, 22-25
Süre: 93 dakika (32, 29, 32)
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