Halis Karataş'ı üzdü... Sevinen Hakan Ünsal!
Merakla beklenen maç sonuçlandı... Halis Karataş'ın ekibi, Hakan Ünsal'ın takımına teslim oldu.
Türkiye Jokey Kulübü’nün ev sahipliğinde Veliefendi Hipodromu'nda bu yıl ikincisi gerçekleşen Master Lig Futbol Turnuvası’nda yarı final maçları çarşamba akşamı oynandı ve büyük çekişmeye sahne oldu...
Veliefendi Hipodromu ilginç bir buluşmaya tanıklık etti... Bir dönem yeşil sahalarda fırtınalar estiren Milli Takım ve Galatasaray'ın efsane ismi Hakan Ünsal ile ünlü jokey Halis Karataş'ı karşı karşıya getiren maç nefesleri kesti...
JOKEYLER VE BASIN TAKIMLARININ MERAKLA BEKLENEN MAÇI BÜYÜK BİR CENTİLMENLİK İÇİNDE, BÜYÜK ÇEKİŞMEYE SAHNE OLDU. İKİ TAKIM OYUNCULARI MAÇ SONUNDA BİRBİRLERİNİ TEBRİK EDEREK SOYUNMA ODASINA GİTTİ.
Hürriyet Gazetesi yazarı olan eski yıldız Hakan Ünsal'ın kaptanlığını yaptığı "Basın" takımı, Halis Karataş'ın kaptanı olduğu "Jokeyler" takımını yarı finalde normal süresi 3-3 biten ve kıran kırana geçen karşılaşma sonunda penaltılar sonunda 10-9'luk skorla eleyerek adını finale yazdırdı.
İKİ İSİM YILDIZLAŞTI
"Basın" takımında Hürriyet Gazetesi Beşiktaş Muhabiri ve Spor Arena yorumcusu İsmail Er bir gol, bir asist, Hürriyet Gazetesi At Yarışı Editörü ve Spor Arena yorumcularından Barış Düşmez de bir golün yanısıra sergiledikleri performansla geceye damga vuran isimler oldu.
HAKAN ÜNSAL'IN KAPTANI OLDUĞU BASIN TAKIMINI FİNAL BİLETİ ALMASININ ARDINDAN İLK KUTLAYAN RAKİP TAKIM KAPTANI ÜNLÜ JOKEY HALİS KARATAŞ VE ESKİ EFSANE JOKEYLERDEN SÜLEYMAN AKDI OLDU.
Hakan Ünsal dışında eski ünlü futbolculardan Bekir Ozan Has, Faruk Atalay, Hürriyet Gazetesi Beşiktaş muhabiri ve Spor Arena yorumcusu İsmail Er, Hürriyet Gazetesi At Yarışı editörü ve Spor Arena yorumcularından Barış Düşmez, Spor Arena editörü Tarık Demir, ünlü antrenör Mutlu Balyemez, Lig Radyo Genel Yayın yönetmeni Mehmet Ayan ve yorumcularından Yetkin Etkin ile bir çok ünlü medya mensubunun da yer aldığı kadro, Halis Karataş'ın önderliğindeki "Jokeyler" takımını turnuvadan eleyerek, 4 galibiyet ve bir yenilgiyle finale geldi.
TJK TURNUVASINDA, BASIN TAKIMI FİNALE KADAR OYNADIĞI MAÇLARDA 4 GALİBİYET VE BİR YENİLDİ ALDI.
FAVORİ OLAN AT SAHİPLERİ ZORLANMADAN FİNALİ GÖRDÜ
Gecenin diğer yarı final mücadelesinde ise "At Sahipleri" takımı, eski ünlü jokeylerimizden Süleyman Akdı'nın teknik direktörlüğünü yaptığı ve kadrosunda başarılı jokeylerden Akın Sözen ile Furkan Yüksel'in de yer aldığı "Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi" takımını 5-2 yenerek finalde "Basın" takımının rakibi oldu.
Başarılı teknik direktörlerden olan aynı zamanda at sahibi ve TJK Asli üyesi Armağan Turhan ile ünlü sanatçı, at sahibi ve TJK Asli üyesi Faruk Tınaz'ın yanısıra bir çok ünlü ismin de forma giydiği "At Sahipleri" takımı şampiyonluğun büyük favorisi olduğu turnuvada finali zorlanmadan gördü.
FİNAL YARIŞSEVERLERİ DE BEKLİYOR
Veliefendi'de büyük çekişmeye sahne olan turnuvada şampiyonu belirleyecek final maçının günü ve saati TJK tarafından daha sonra açıklanacak. Dev mücadeleyi yarışseverler de hipodroma gelerek izleyebilecek.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle