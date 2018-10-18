Halis Karataş'ı üzdü... Sevinen Hakan Ünsal!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
18.10.2018 - 11:46, Son Güncelleme:

Halis Karataş'ı üzdü... Sevinen Hakan Ünsal!

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Halis Karataş'ı üzdü... Sevinen Hakan Ünsal!

Merakla beklenen maç sonuçlandı... Halis Karataş'ın ekibi, Hakan Ünsal'ın takımına teslim oldu.

Türkiye Jokey Kulübü’nün ev sahipliğinde Veliefendi Hipodromu'nda bu yıl ikincisi gerçekleşen Master Lig Futbol Turnuvası’nda yarı final maçları çarşamba akşamı oynandı ve büyük çekişmeye sahne oldu...

Veliefendi Hipodromu ilginç bir buluşmaya tanıklık etti... Bir dönem yeşil sahalarda fırtınalar estiren Milli Takım ve Galatasaray'ın efsane ismi Hakan Ünsal ile ünlü jokey Halis Karataş'ı karşı karşıya getiren maç nefesleri kesti...

Halis Karataşı üzdü... Sevinen Hakan Ünsal

JOKEYLER VE BASIN TAKIMLARININ MERAKLA BEKLENEN MAÇI BÜYÜK BİR CENTİLMENLİK İÇİNDE, BÜYÜK ÇEKİŞMEYE SAHNE OLDU. İKİ TAKIM OYUNCULARI MAÇ SONUNDA BİRBİRLERİNİ TEBRİK EDEREK SOYUNMA ODASINA GİTTİ.

Hürriyet Gazetesi yazarı olan eski yıldız Hakan Ünsal'ın kaptanlığını yaptığı "Basın" takımı, Halis Karataş'ın kaptanı olduğu "Jokeyler" takımını yarı finalde normal süresi 3-3 biten ve kıran kırana geçen karşılaşma sonunda penaltılar sonunda 10-9'luk skorla eleyerek adını finale yazdırdı.

İKİ İSİM YILDIZLAŞTI
"Basın" takımında Hürriyet Gazetesi Beşiktaş Muhabiri ve Spor Arena yorumcusu İsmail Er bir gol, bir asist, Hürriyet Gazetesi At Yarışı Editörü ve Spor Arena yorumcularından Barış Düşmez de bir golün yanısıra sergiledikleri performansla geceye damga vuran isimler oldu.

Halis Karataşı üzdü... Sevinen Hakan Ünsal

HAKAN ÜNSAL'IN KAPTANI OLDUĞU BASIN TAKIMINI FİNAL BİLETİ ALMASININ ARDINDAN İLK KUTLAYAN RAKİP TAKIM KAPTANI ÜNLÜ JOKEY HALİS KARATAŞ VE ESKİ EFSANE JOKEYLERDEN SÜLEYMAN AKDI OLDU.

Hakan Ünsal dışında eski ünlü futbolculardan Bekir Ozan Has, Faruk Atalay, Hürriyet Gazetesi Beşiktaş muhabiri ve Spor Arena yorumcusu İsmail Er, Hürriyet Gazetesi At Yarışı editörü ve Spor Arena yorumcularından Barış Düşmez, Spor Arena editörü Tarık Demir, ünlü antrenör Mutlu Balyemez, Lig Radyo Genel Yayın yönetmeni Mehmet Ayan ve yorumcularından Yetkin Etkin ile bir çok ünlü medya mensubunun da yer aldığı kadro, Halis Karataş'ın önderliğindeki "Jokeyler" takımını turnuvadan eleyerek, 4 galibiyet ve bir yenilgiyle finale geldi.

Halis Karataşı üzdü... Sevinen Hakan Ünsal

TJK TURNUVASINDA, BASIN TAKIMI FİNALE KADAR OYNADIĞI MAÇLARDA 4 GALİBİYET VE BİR YENİLDİ ALDI.

FAVORİ OLAN AT SAHİPLERİ ZORLANMADAN FİNALİ GÖRDÜ
Gecenin diğer yarı final mücadelesinde ise "At Sahipleri" takımı, eski ünlü jokeylerimizden Süleyman Akdı'nın teknik direktörlüğünü yaptığı ve kadrosunda başarılı jokeylerden Akın Sözen ile Furkan Yüksel'in de yer aldığı "Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi" takımını 5-2 yenerek finalde "Basın" takımının rakibi oldu.

Başarılı teknik direktörlerden olan aynı zamanda at sahibi ve TJK Asli üyesi Armağan Turhan ile ünlü sanatçı, at sahibi ve TJK Asli üyesi Faruk Tınaz'ın yanısıra bir çok ünlü ismin de forma giydiği "At Sahipleri" takımı şampiyonluğun büyük favorisi olduğu turnuvada finali zorlanmadan gördü.

FİNAL YARIŞSEVERLERİ DE BEKLİYOR
Veliefendi'de büyük çekişmeye sahne olan turnuvada şampiyonu belirleyecek final maçının günü ve saati TJK tarafından daha sonra açıklanacak. Dev mücadeleyi yarışseverler de hipodroma gelerek izleyebilecek.

 

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