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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
14.05.2019 - 14:28, Son Güncelleme:

Halis Karataş fena patladı: Bugünden itibaren...

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Halis Karataş fena patladı: Bugünden itibaren...

Ünlü jokey Halis Karataş, hakkındaki eleştirilere sert yanıt verdi.

Türkiye'nin en büyük jokeylerinden Halis Karataş yaşadığı yarış kazası sonrası sahalara dönüş süreci hakkında ortaya atılan iddialara sert tepki gösterdi.

Karataş'ın sosyal medyada yaptığı açıklama şöyle;

İstanbul yarış sezonunun başladığı günden bu yana ve son haftalarda artan bazı spekülasyonlara cevap vermek ve hakkımda tutarsız iddiaları ortaya atan kişilerden ziyade beni seven, merak edenleri bilgilendirmek amaçlı bu tweetleri atma gerekliligini duyuyorum. Sakat veya acım oldugu yönünde bir TV programında yapılan (aslı astarı olmayan) bir konuşmayla başlayan ve sahada farklı algılara dönerek devam eden bu durum, aslında geçirdigim talihsiz süreçte seffaflığıyla sizlere sunulmuş, hastaneden gerekli açıklamalar yapılmıştı.

Göztepe’de gol sorunu bitti
Göztepe’de gol sorunu bitti

Daha sonra sahalara geri dönmemden sonra koşulan koşularda olan başarısız bazı sonuçları atlardan çok bana bağlamak;bana guvenen at sahibi, antrenör,seyis ve yarışseverler için bu açıklamayı yapma gerekliliğine dönüştü.

Ben hiçbir zaman hiçbir atın üstünde işime olan bağlılığımı ve iş ahlakımı etkileyecek bir durumda olmadım..Her zaman sahada verilen emeğin karşılığını,yarışseverlerin bana olan güvenini atımla beraber finiş çizgisine kadar savunarak koşu günlerini tamamlarken puslu havada ortaya çöken bu karanlığı dağıtmanın sadece başarılı olmaktan geçtiğinin de gayet farkındayım. Bu iddaları ortaya atanlara buradan bir fırsat sunuyorum. Kendilerinin belirttiği hastane ve doktorlarla yaptırmak istedikleri kontrollere hazır olduğumu belirtirim

Bu tetkiklerden sonra durumumun netleşmesiyle en ufak bir acı tespit ettiklerinde ben mesleğimi (dört gözle bekledikleri) bırakmayı, onlar da mahkemelerde bana tazminat ödemeyi taahhüt ettiklerinde bu konunun ancak o zaman kendilerinin sorumluluğunda olduğunu anlayacaklardır.

Yoksa yaptıkları programın amacından sapması,ciddiyetinden uzaklaşması sektörü bilinçlendirip,güçlendirmekten ötede sadece dedikodu ve spekulasyonla günümüzü bulandırıp geleceğimizin dünden bugünden daha karanlık olmasına neden olacaktır.

Ben bugün itibari ile TJK TV'de hiçbir program veya röportaja çıkmayacağımı ve katkı sunmayacağımı belirtirken, gereklilik olursa yarışseverlere sosyal medyadan bilgilendirmeler yapacağımı belirtmek isterim. Herkese sağlıklı, mutlu günler dilerim

 

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