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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
25.04.2019 - 17:43, Son Güncelleme:

Halil ve Alpaslan, Göztepe camiasından özür diledi!

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Halil ve Alpaslan, Göztepe camiasından özür diledi!

Spor Toto Süper Lig’de oynanan Akhisarspor maçının ardından taraftarla kavga eden Halil Akbunar ve Alpaslan Öztürk, çektikleri videoyla camiadan özür diledi.

Göztepe’de beklenen özür geldi.

3 hafta önce oynanan Akhisarspor maçının ardından taraftarlarla arbede yaşayan Halil ve Alpaslan, sosyal medya aracılığıyla yaptıkları açıklamayla camiadan özür diledi.

Yaşanan süreçten dolayı üzgün olduklarını belirten Alpaslan Öztürk, “Son 3 haftadır yaşadıklarımızdan dolayı çok üzgünüz. Göztepe’yi ligde tutmak için ben ve arkadaşlarım elimizden geleni yapacağız. Bu yüzden her şeyi bir kenara bırakıp Göztepe’den başka hiçbir şeyi düşünmemeliyiz” ifadelerini kullandı.

Zor bir süreç yaşadıklarını söyleyen Halil Akbunar, “Bir süredir içinde bulunduğumuz olaydan dolayı ve camiamıza yaşattıklarımızdan dolayı çok üzgünüz. Son 3 hafta bizim için de çok zor geçti. Kalan 5 hafta sonunda Göztepe’yi Süper Lig’de bırakacağız. Göztepe formasına hiçbir zaman ihanet etmedim, etmem de” dedi.

İki oyuncu son 2 haftada teknik heyetin kararıyla maç kadrosuna alınmazken, futbolcular bu hafta içinde affedilmişti.

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Halil ve Alpaslan, Göztepe camiasından özür diledi

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