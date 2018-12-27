Halil Ünal: 'Konu Eskişehirspor olunca ortak aşk, ortak sevda olmalı'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriHalil Ünal: 'Konu Eskişehirspor olunca ortak aşk, ortak sevda olmalı'
GeriFutbol Halil Ünal: 'Konu Eskişehirspor olunca ortak aşk, ortak sevda olmalı'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
27.12.2018 - 14:11, Son Güncelleme:

Halil Ünal: 'Konu Eskişehirspor olunca ortak aşk, ortak sevda olmalı'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Halil Ünal: 'Konu Eskişehirspor olunca ortak aşk, ortak sevda olmalı'

Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele eden Eskişehirspor'da olağanüstü kongre, çoğunluk sağlanamayınca 3 Ocak'a ertelendi. Kulüp başkanı Halil Ünal, transfer yasağını kaldıramadıkları için alt yapıdaki genç futbolcularla maçlara çıktıklarını belirtti.

Eskişehirspor Kulübü'nün bugün yapılması beklenen olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında çoğunluk sağlanamadı. 799 delegeden sadece 37'sinin katıldığı genel kurul toplantısı önümüzdeki haftaya ertelendi. 3 Ocak'taki kongre saat 10.00'da Anemon Otel'de yapılacak.

Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada birlik ve beraberliğe ihtiyacın olduğunu söyledi. Ünal şöyle devam etti:

"Her başarının temelinde birlik ve beraberlik yatıyor. Bu şehrin bir güç birlikteliğine ihtiyacı var. Konu Eskişehirspor olunca ortak aşk, ortak sevda olmalı. O güç birlikteliği yapılabilmeli, o birlik ve beraberlik sağlanmalı. Eskişehirspor Kulübü ne zorlukları aşmış gelmiş. Kapandı bitti denilen noktada yine 3 tane takım yarattı. Eskişehirspor Kulübü'nde gün birlik günüdür. Eskişehirspor Kulübü'nün bu şehirdeki seçilmişleri, bürokratları hep birlikte bir araya geleceğiz, bu cenaze nasıl kalkıyorsa böyle kalkacak."

'BU ÇOCUKLAR ASGARİ ÜCRETLE TOP OYNUYOR'

Transfer yasağı nedeniyle sezon başından itibaren alt yapıdaki genç futbolcularla maçlara çıktıklarını anlatan, bunların 5'ine büyük bir kulübün transfer teklifinde bulunduğunu açıklayan Ünal şöyle konuştu:

"Öyle bir kadro çıkarttık ki bugün hepsine müşteri var. Bugün Türkiye'nin en büyük, en önemli camialarından bir tanesi mevcut oynayan kadrodan 5 oyuncu istiyor. Tabii ki bizim oyuncu satma gibi bir niyetimiz yok. Küllerinden tekrar doğabilen her yaş guruplarının en iyisinden bir kadro oluşturabilen bir şehiriz, bir camiayız. Bakın 16 puan toplamışız. Kusura bakmayın bugün Fenerbahçe'nin de 16 puanı var. Ve bu çocuklar asgari ücretle top oynuyor. Bu camia büyük camiadır. Eskişehirspor Kulübü yaşamalıdır. Layık olduğu yer Süper Lig. Transferi açmalıdır. Yüzde 85 imzayı topladık. Geriye yüzde 15 kaldı. Bu takım genel kurulu gerçekleştirip Antalya kampını yapacaktır."

Ünal, bugünkü toplantıya yönetim için hiçbir listenin gelmediğini, bu nedenle kongrenin 3 Ocak'a ertelendiğini belirtti. Halil Ünal, bir soru üzerine 3 Ocak'taki genel kurul toplantısında kendisinin kulüp başkanlığına aday olmayacağını söyledi.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 473Anderlecht - Waasland Beveren
    3
    2,5Üst
    1,35
    14478kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Halil Ünal: 'Konu Eskişehirspor olunca ortak aşk, ortak sevda olmalı'

Karşıyaka’ya destek çığ gibi!

Antalyaspor'un sezon sonu hedefi belli oldu!

Dünya onu konuştu! İtalya'da skandal olay...