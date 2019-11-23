Halil Mutlu, Naim Süleymanoğlu’nun mezarı başında
Dünya halterinin efsane ismi olan Naim Süleymanoğlu’nun hayat hikayesinin anlatıldığı ‘Cep Herkülü Naim’ filmi dün vizyona girerken bir diğer milli haltercimiz Halil Mutlu, örnek aldığı Naim Süleymanoğlu’nun mezarını ziyaret etti.
Dünya halterinin efsane ismi olan Naim Süleymanoğlu’nun hayat hikayesinin anlatıldığı ‘Cep Herkülü Naim’ filmi dün vizyona girerken, milli halterci Halil Mutlu da örnek aldığını söylediği Süleymanoğlu’nu unutmadı.
Mutlu, dün Naim Süleymanoğlu’nun mezarını ziyaret etti. Sosyal medya hesabından ziyaretin fotoğrafını yayınlayan Halil Mutlu, “Mekanın cennet olsun abi” paylaşımında bulundu.
1996 Atlanta OIlimpiyatları’nda Naim Süleymanoğlu ile birlikte altın madalya kazanma mutluluğunu yaşayan milli sporcu, “Hayatımda gördüğüm ilk şampiyon oydu. Yarışmalarda aynı odada kalıyorduk” açıklamasını yapmıştı. (Fanatik)
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle