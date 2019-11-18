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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
18.11.2019 - 12:22, Son Güncelleme:

Halil İbrahim Dervişoğlu: "Şenol hocam bilsin ki..."

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Halil İbrahim Dervişoğlu: "Şenol hocam bilsin ki..."

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) takımlarından Sparta Rotterdam'da forma giyen ümit milli futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu, A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı elde etmesi, hedefleri, kendi performansı ve geleceğiyle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ümit Milli Takım'dan 4 arkadaşının A Milli Takım'ın Andorra maçı kadrosuna alındığını hatırlatan 19 yaşındaki santrfor, "A Milli Takım'ın performansından gururlandım. O formayı giymek bütün takımın hedefi olmalı. Avrupa Şampiyonası'na gitmeleri çok güzel bir şey. Takım olarak birbirimize yardım etmeliyiz. Geçen gün A Milli Takım'a 4 arkadaşımızı gönderdik. Bu da bizi gururlandırıyor ve motive ediyor. İnşallah sıra bize de gelir. Bunun için elimizden geleni veriyoruz." diye konuştu. 

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in çok önemli bir teknik adam olduğuna değinen Halil İbrahim, "Şenol hocam bilsin ki elimden geleni her zaman vereceğim. Tabii ki kendi kararı ama o ne zaman çağırırsa bu forma için her şeyi vermeye hazırım." ifadelerini kullandı.

A Milli Takımımız, Türkiyeye döndü Şenol Güneş ise...
A Milli Takımımız, Türkiye'ye döndü! Şenol Güneş ise...

- "İlk ayda İngiltere'ye gideceğim"

Halil İbrahim Dervişoğlu, sezonun ikinci yarısını bonservisini elinde bulunduran İngiltere Championship ekibi Brentford'da geçireceğini söyledi.

Eredivisie'de 13 müsabakada forma giyen Halil İbrahim, "Sezona iyi başladım. 4 gol attım ve 3 asist yaptım. Ligde ilk senem ve iyi olduğumu düşünüyorum. Daha iyi de olabilirim. Bunu göstermeliyim." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'de kendisini daha iyi geliştirebileceğine inandığını aktaran genç golcü, "İlk ayda İngiltere'ye gideceğim. Orada kendimi geliştirmeye bakacağım. Daha iyi yerlere gelmeye çalışacağım. Orada kendimi geliştirmek için her şeyi yapacağım. İngiltere benim için iyi bir nokta." şeklinde görüş belirtti.

- "Türkiye ligine sıcak bakıyorum"

Halil İbrahim, Türkiye'deki futbolun üst seviyede olduğunu belirterek, "Türkiye ligine sıcak bakıyorum. Büyük takımlarda seviye yukarıda ama senelerin ne getireceğini bilemiyorum." dedi.

Trabzonlu olan Halil İbrahim, bordo-mavili takımla ilgili, "Bir Trabzonlu olarak Trabzonspor'un performansına seviniyorum. Ümit Milli Takım'dan arkadaşlar da var. İnşallah daha da iyi olurlar. Bu takımın şampiyon olabileceğini düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

"Daha henüz işin başındayız"A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Andorra karşısında alınan 2-0'lık galibiyet için "Oyuncuların bireysel üstünlüğü ve takım üstünlüğü sahada sürprize izin vermedi" dedi.
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Halil İbrahim Dervişoğlu: Şenol hocam bilsin ki...

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