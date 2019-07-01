Halil Dervişoğlu sesleri
Hollanda kulübü, genç santrfor için Beşiktaş’tan teklif aldığını açıkladı.
SPARTA Rotterdam’ın Türk futbolcusu Halil Dervişoğlu’na, Galatasaray ve Trabzonspor’un ardından Beşiktaş’ın da talip olduğu açıklandı.
Hollanda kulübünün sportif direktörü Henk van Stee, 19 yaşındaki santrfor için Beşiktaş’tan teklif aldıklarını belirterek, “Teklif var ama çok düşük. Halil için ne istediğimizi iyi biliyoruz ve henüz bu rakam teklif edilmedi. İstediğimiz rakam gelmezse, Halil’in gitmesine izin vermeyeceğiz” dedi. 1.83 metre boyundaki Halil, geçen sezon 47 maçta 15 gol attı, 12 asist yaptı.
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