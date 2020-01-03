Halil Dervişoğlu, resmen İngiltere'ye transfer oldu!

Milli futbolcu Halil Dervişoğlu, kariyerini İngiltere'de sürdürecek. 20 yaşındaki futbolcu, Hollanda Ligi takımlarından Sparta Rotterdam'dan İngiltere Championship'te oynayan Bretford'a transfer oldu.

Sezon başında İngiliz ekibiyle anlaşan Halil, resmi imzayı da attı ve İngiltere'nin yolunu tuttu.

''ONUN YETENEKLERİNE GÜVENİYORUZ''

Brentford kulübünden yapılan açıklamada ''Halil ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladık. Onun yeteneklerine güvendiğimiz için buraya getirdik.'' sözleri kullanıldı.

Halil Dervişoğlu'nun ismi sezon başında Trabzonspor ve Galatasaray ile anılıyordu...

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