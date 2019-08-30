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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tenis
AA
30.08.2019 - 10:20, Son Güncelleme:

Halep'ten sürpriz veda

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Halep'ten sürpriz veda

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda Simona Halep organizasyona erken veda ederken, tek erkeklerde ise Rafael Nadal üçüncü tura yükseldi.

ABD'nin New York kentinde devam eden sezonun son grand slam turnuvasını daha önce 3 kez kazanan tek erkeklerde dünya 2 numarası İspanyol Nadal, Avustralyalı rakibi Thanasi Kokkinakis'in sakatlığı nedeniyle maça çıkmamasının ardından doğrudan üçüncü tura çıktı.

İspanyol tenisçi, bu turda Güney Koreli Chung Hyeon ile karşılaşacak.

Beş numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev ise Bolivyalı Hugo Dellien'i 6-3, 7-5, 5-7 ve 6-3'lük setlerle 3-1 mağlup ederek üçüncü turda İspanyol Feliciano Lopez'in rakibi oldu.

Halep ikinci turda elendi

Tek kadınlarda favoriler arasında yer alan dünya 4 numarası Rumen Simona Halep, ikinci tur mücadelesinde ABD'li Taylor Townsend ile korta çıktı.
Townsend, kariyerinde birer Wimbledon ve Fransa Açık şampiyonluğu bulunan Halep'i 2-6, 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-1 mağlup ederek bir sürprize imza attı.

Sürpriz sonuçlu diğer karşılaşmada, dünya klasmanının 39. basamağında yer alan Kazakistan'dan Yulia Putintseva, 9 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka'yı 1 saat 57 dakikalık mücadelenin ardından 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yendi.

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