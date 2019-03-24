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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
24.03.2019 - 17:28, Son Güncelleme:

Haksız penaltıyı dışarıya attı

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Haksız penaltıyı dışarıya attı

Galatasaray'ın U14 Futbol Takımı'nda forma giyen Beknaz Almazbekov, fair play davranışına imza attı.

Futbolda U14 Ligi'nin 25'inci hafta mücadelesinde Galatasaray, konuk ettiği İstanbulspor'u 2 - 0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 35'inci dakikada Beknaz Almazbekov ve 57'nci dakikada Baran Demiroğlu kaydetti.

FAIR-PLAY ÖRNEĞİ

Bu arada Galatasaraylı futbolcu Beknaz Almazbekov, fair play örneği gösterdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında yaşanan bir pozisyonda Beknaz'ın ceza sahası içinde yerde kalmasının ardından hakem Tuğçe Duman penaltı noktasını gösterdi. Hakeme pozisyonun penaltı olmadığını söyleyen Beknaz, daha sonra topun başına geçti. Ancak genç futbolcu penaltı atışında topu dışarı attı. Beknaz, bu hareketi sonrası takım arkadaşları ve rakip takım oyuncuları tarafından tebrik edildi.

Maç sonu açıklamalarda bulunan Galatasaray U14 Teknik Sorumlusu Ali Keleşoğlu, "Galatasaray'da bir gelenektir, iyi futbolcu olmanın yanında iyi insan olmak. O pozisyonda bizimle de gözgöze geldi. Yanlış karardı. Bizce de penaltı yoktu, o nedenle Beknaz çok güzel bir hareketle topu dışarı attı. Bize öğretileni biz de oyuncularımıza aktarıyoruz" dedi.

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Haksız penaltıyı dışarıya attı

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